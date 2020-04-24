شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط تعيط ..8 أسرار لا تعرفها عن مرض الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب يعد من الأمراض النفسية الخطيرة، لأنها تجعله في حالة قد يصل بها إلى الرغبة في الموت، ويعتقد البعض أن الاكتئاب يعني عدم شعور الشخص بالفرح وأنه يظل المصاب يشعر بالحزن فقط، ولكن هذا الأمر غير صحيح.

ما هو الاكتئاب؟..سؤال يقوم بالإجابة عليه التقرير المنشور عبر موقع " everydayhealth"، والذي أوضح أنه يتم تشخيص الشخص المصاب بالاكتئاب بعد أن تظهر عليه خمس أعراض علي الأقل، وهي:

-متقلب المزاج.

-فقدان المتعة في كل شيء وعدم الرغبة في القيام بأي نشاط.

-تغير في الوزن أو تغير في الشهية.

-تغير في النوم.

-الشعور بالتعب والإرهاق.

-تركيز منخفض.

-الشعور بالذنب أو عدم القيمة

-الرغبة في الانتحار.

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وقدم التقرير المنشور، العديد من أسرار مرض الاكتئاب، التي قد يتجاهلها البعض، ومنها:

-تلعب الجينات دورا كبيرا في زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب، ويقول أولي ثينهاوس ، أستاذ الطب النفسي بجامعة أريزونا في توكسون بأمريكا، إن الاستعداد الجيني للاكتئاب أصبح من الأمور المتعارف عليها، لافتا أن التاريخ العائلي أيضا له دور كبير في زيادة فرص الإصابة.

-يؤثر الاكتئاب على الجسم، نعم فالشعور الدائم بالمشاعر السلبية، تؤثر بشكل كبير علي الجسم، ويزداد فرص الإصابة بالصداع، وحدوث مشاكل في المعدة، وضيق شديد في التنفس، والتوتر، وهذا ما أكدته المعهد الوطني للصحة العقلية.

-أوضح بحث نشر في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، أن هناك علاقة بين الجهاز العصبي في الجسم والبكتريا في الأمعاء، التي تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.

-كشفت بعض الدراسات التصوير للمح بعض الهياكل ودوائر الدماغ التي تعمل بشكل مختلف عندما يكون الشخص مصاب بالاكتئاب، وذلك وفقًا لبحث نُشر في يونيو 2015 في المجلة الأمريكية للطب النفسي .

-هناك علاقة بين الإصابة بالاكتئاب والتعرض للإصابة بأمراض اخري، فقد يعاني الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل مرض السكر وأمراض القلب والتصلب المتعدد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

- يقول جيريمي كوبلان ، أستاذ الطب النفسي في جامعة ولاية نيويورك داونستيت في نيويورك: "الاكتئاب مرض خفي" ، قد يبدو بعض الناس متفائلين ومبتهجين ، لكنهم يعانون من أعراض الاكتئاب من الداخل.

- ثبت أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد علي تحسن الحالة المزاجية، لأنها تحفيز المركبات الطبيعية في الجسم التي يمكن أن تجعلك تشعر بتحسن.

-علاج الاكتئاب ليس فقط أدوية وعلاجات مضادة للاكتئاب بل يعتمد أيضا علي جلسات العلاج النفسي، والسلوكي المعرفي.