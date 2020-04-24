شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض كورونا عند الاطفال عديدة ومنها السخونية والإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض كورونا عند الأطفال تتشابه إلى حد كبير مع أعراضه عند الكبار والبالغين، حيث يمكن لفيروس كورونا أن يجعل طفلك مريضًا بأعراض تشبه أعراض البرد والأنفلونزا وينتشر كورونا بسهولة من خلال العطس والسعال ولمس الأسطح التي لمسها شخص مريض ثم وضع اليد على العين والفم والأنف، في هذا التقرير نتعرف على أعراض كورونا عند الأطفال، وفقاً لموقع " raisingchildren".



أعراض كورونا عند الأطفال

اعراض كورونا عند الاطفال

اعراض كورونا عند الأطفال تشبه أعراض البرد والأنفلونزا، وفيروس كورونا هو نوع جديد من الفيروسات التاجية التي يمكن أن تتسبب في أمراض خفيفة تشبه نزلات البرد أو أمراض أكثر خطورة مثل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).

ويبدو أنه يؤثر على الأطفال بشكل أقل حدة بكثير من كبار السن.

وتشمل الأعراض الشائعة لفيروس كورونا عند الأطفال ما يلي:

-أعراض مثل أعراض البرد أو الأنفلونزا ، بما في ذلك سيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق والسعال والأوجاع والآلام

-حمى وارتفاع درجات الحرارة.

-صعوبة في التنفس.

-إعياء وتعب.

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-قد تظهر الأعراض بسرعة كبيرة وقد تستمر من 2 إلى 5 أيام.

قد يستغرق الشفاء من أعراض مثل التعب عدة أسابيع اعتمادًا على مدى شدة المرض.

يمكن أن تختلف الأعراض من طفل إلى آخر، قد لا يعاني بعض الأطفال من أي أعراض على الإطلاق، وقد يعاني الأطفال الآخرون من أعراض خفيفة.

يمكن أن تكون فترة حضانة فيروس كورونا من يوم وحتى 14 يوماً، وهذا يعني أن الفيروس يمكن أن يصيب الأشخاص حتى 14 يومًا قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور.



كورونا عند الأطفال

ماذا تفعل عند ظهور اعراض كورونا عند الاطفال

أعراض كورونا عند الأطفال إذا ظهرت على طفلك فإليك ما يجب فعله:

اتصل بالطبيب.صف أعراض طفلك، بالإضافة إلى أي شيء آخر يجعلك تعتقد أن طفلك قد يكون مصابًا بفيروس كورونا على سبيل المثال الاتصال المحتمل مع شخص مصاب.

- البقاء في المنزل أو اتخاذ الاحتياطات إذا طُلب منك زيارة طبيبك العام أو المستشفى.

-إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس، فإن جلد طفلك شاحب أو أزرق، ويكون طفلك نعسانًا أو يصعب الاستيقاظ منه اتصل بالإسعاف.



أعراض كورونا عند الأطفال