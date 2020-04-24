شكرا لقرائتكم خبر عن حقن أولى المتطوعين بـ"اللقاح" البريطانى لجامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جامعة أكسفورد فى حقن أولى المتطوعين باللقاح الذى تم تطويره على مدار ٤ أشهر، فى أولى التجارب البشرية بعد اجتياز التجارب الحيوانية بنجاح.

ووفقا لتقرير جريدة "independent" البريطانية تلقت عالمة الأحياء الدقيقة ، أول حقنة في التجارب البشرية في المملكة المتحدة على لقاح فيروس كورونا، موضحة انها متحمسة لمساعدة الباحثين في جامعة أكسفورد على إيجاد طريقة للرد بها على المرض الذي يجتاح العالم.



اول التجارب البشرية على لقاح جامعة اكسفورد

وقالت: "بما أنني لا أدرس الفيروسات ، فقد شعرت بعدم جدوى هذه الأيام ، لذا شعرت أن هذه طريقة سهلة للغاية بالنسبة لي لدعم القضية".

الشخص المتطوع الاخر، هو باحث السرطان إدوارد أونيل ، الذي قال إن التطوع كان "الشيء الصحيح الذي يجب عمله لضمان قدرتنا على مكافحة هذا المرض والتغلب عليه بشكل أسرع."

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ويعد المتطوعين، مجرد أول اثنين من بين 1102 مشارك تم تجنيدهم للمحاكة والتجارب على الفيروس، سيتبعهم ٦ أشخاص آخرين يوم السبت القادم ، وستزداد الأعداد بسرعة ابتداء من يوم الاثنين.

سيتلقى نصفهم لقاح Covid-19 المحتمل ، وسيتلقى الآخرون لقاحًا "مضادًا " لالتهاب السحايا، ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه تجربة سريرية ، فلن يتم إخبار أي من المتطوعين بأي حقنة تلقوا منها.

وقالت سارة جيلبرت ، التي تقود مجموعة أكسفورد للقاحات ، إنها "متفائلة للغاية" بشأن فرص نجاحها، مضيفة انه "لا يوجد أي اقتراح على الإطلاق بأننا سنبدأ في استخدام هذا اللقاح في عدد أكبر من السكان، قبل أن نثبت أنه يعمل بالفعل ويتوقف عن إصابة الأشخاص بفيروس كورونا".

فيما تأمل المجموعة البحثية بالجامعة في أن يكون ما لا يقل عن مليون جرعة من اللقاح المرشح جاهزة في سبتمبر.