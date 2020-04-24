شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الشاي الأخضر الإصابة بالأنيميا وزيادة ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي الأخضر يعد من المشروبات التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وبالرغم من ذلك إلا أنه له بعض الأضرار التي سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، والتي يجب توخي الحذر منها تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يحرصون علي تناول الشاي الأخضر للتخلص من الوزن الزائد، فهو من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة حرق الدهون في الجسم، ويعمل بالفعل علي إنقاص الوزن.

اضرار الشاي الأخضر

وقدم التقرير، العديد من الأضرار النتجة عن الإسراف في تناول الشاي الأخضر، ومنها:

-الشاي الأخضر يحتوي علي نسبة عالية من الكافيين، ولذا الإسراف في تناوله يعد من الأمور المضرة علي الجهاز العصبي، لأنه يعرضه للإصابة بالقلق والتوتر والضغط العصبي، كما أن هذا الأمر يتسبب في التعرض للإصابة بالأرق الشديد، ولذا عليك تجنب هذا الأمر وتجنب الإسراف في تناولك للشاي الأخضر، وخاصة قبل النوم بساعتين.

-يعرضك الإفراط في تناول الشاي الأخضر إلي الشعور ببالصداع، وعدم القدرة علي التركيز، بالإضافة إلي الشعور بالإجهاد، ولذا عليك عن الإسراف في تناوله.

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-كما أشار التقرير، أن الإسراف في تناول الشاي الأخضر يعد من الأمور المضرة علي صحة الجهاز الهضمي، لأنه غني بالكافيين، وبعض العناصرر الأخري التي تتسبب في حالة الإفراط في تناوله للتعرض للتلبك المعوي.

-أشار التقرير، أن الإسراف في تناول الشاي الأخضرر يعد من الأمور التي تتسبب في فقدان الجسم العناصرر الغذائية التي يحتاجها من فيتامينات وعناصر كالحديد والكالسيوم، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بالأنيميا وهشاشة العظام.

-من ضمن أضرار الإسراف في تناول الشاي الأخضر، زيادة فرص تعرض الحامل للإجهاض، ولذا ينصح بالتقليل من تناوله خلال هذه الفترة الحرجة في حياة المرأة.

-أشارت بعض الدراسات الطبية، أن الإسراف في تناول الشاي الأخضر يساهم بشكل كبير في حدوث مضاعفات صحية للقلب، كزيادة عدد ضربات القلب.