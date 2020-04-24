شكرا لقرائتكم خبر عن علاج سرطان الثدى الثلاثى والفئات الأكثر عرضه للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدي الثلاثي السلبي هو سرطان يختبر مستقبلات هرمون الاستروجين ومستقبلات البروجسترون وبروتين HER2 الزائد، مما يعنى أن نمو السرطان لا يغذيه الهرمونات لذا ، لا يستجيب سرطان الثدي الثلاثي السلبي لأدوية العلاج الهرموني أو الأدوية التي تستهدف مستقبلات البروتين ، ومع ذلك ، يتم استخدام أدوية أخرى لعلاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي بنجاح.

ويعد سرطان الثدي الثلاثي السلبي وفقا للموقع الطبى " Webmd"، أكثر عدوانية من الأشكال الأخرى، لأنه من المرجح أن ينتشر خارج الثدي في وقت اكتشافه ، وهناك فرصة أكبر لعودته خلال السنوات الثلاث الأولى بعد العلاج، و من المحتمل أيضًا أن تكون قاتلة خلال السنوات الخمس الأولى.



أعراض سرطان الثدي الثلاثي السلبيغالبًا ما تكون أعراض سرطان الثدي السلبي الثلاثي ، بمجرد حدوثها ، مماثلة لأعراض أنواع سرطان الثدي الأخرى ، وتشمل: أعراض سرطان الثدي الثلاثي السلبيغالبًا ما تكون أعراض سرطان الثدي السلبي الثلاثي ، بمجرد حدوثها ، مماثلة لأعراض أنواع سرطان الثدي الأخرى ، وتشمل:

العوامل الوراثية سرطان الثدي

كتلة في الثدي

ألم الثدي أو احمراره

تحول حلمة إلى الداخل أو بها وجود إفرازات بها



عوامل الخطر لسرطان الثدي الثلاثي السلبيالأطباء ليسوا متأكدين مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، و ليس هناك الكثير من النساء اللاتى يعانين منه، فهو يؤثر فقط على ما يصل إلى 20 ٪ من أولئك الذين يعانون من سرطان الثدي، ولكن قد تكونين أكثر عضه إذا كنتى : عوامل الخطر لسرطان الثدي الثلاثي السلبيالأطباء ليسوا متأكدين مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، و ليس هناك الكثير من النساء اللاتى يعانين منه، فهو يؤثر فقط على ما يصل إلى 20 ٪ من أولئك الذين يعانون من سرطان الثدي، ولكن قد تكونين أكثر عضه إذا كنتى :

أميركيات من أصل أفريقي أو لاتينى. أقل من 40 عامًا. حدوث طفرة فى جين BRCA (تغيير في الجين) ، وخاصة الجين BRCA1 بالجسم. علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبيعادةً ما يتم علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي بمزيج من الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي. علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبيعادةً ما يتم علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي بمزيج من الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي.

من المرجح أن يكون العلاج الكيميائي، وهو دواء يقتل الخلايا السرطانية ، هو أول شيء يحاول الطبيب تجربته، ويمكن الحصول عليه عن طريق إبرة في الوريد أو في حبوب

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عندما يتم اكتشافه مبكرًا ، قد يستجيب هذا النوع من السرطان للعلاج الكيميائي بشكل أفضل من الآخرين، و يمكن لطبيبك استخدام العلاج الكيميائي بإحدى الطرق الثلاث:

العلاج الكيميائي قبل الجراحة لتقليص الورم وجعل العملية أسهل.

العلاج المساعد بعد الجراحة قد تحصل عليه إذا كان لديك ورمًا كبيرًا أو إذا كانت العقد الليمفاوية مصابة.

العلاج المناعي مع العلاج الكيميائي في الحالات التي انتشر فيها السرطان ولم تكن الجراحة خيارًا متاحًا.



الجراحة يعتقد العديد من الأطباء أنه نظرًا لأن سرطان الثدي الثلاثي السلبي عدواني ، فمن الأفضل إجراء استئصال الثدي لإزالة الثدي بالكامل، يميل هذا إلى أن يحدث إذا: الجراحة يعتقد العديد من الأطباء أنه نظرًا لأن سرطان الثدي الثلاثي السلبي عدواني ، فمن الأفضل إجراء استئصال الثدي لإزالة الثدي بالكامل، يميل هذا إلى أن يحدث إذا:

لديك عدة أورام.

السرطان يصيب الجلد.

لديك ورم في الحلمة.

كان لديك بالفعل سرطان في هذا الثدي.

الورم كبير.

هناك رواسب كالسيوم أو خلايا غير طبيعية في ثديك.

غالبًا ما يستخدم الإشعاع بعد الجراحة لقتل أي خلايا سرطانية لا تزال موجودة في المنطقة، و الهدف هو منع السرطان من العودة مرة أخرى، وهو أكثر شيوعًا بعد استئصال الكتلة الورمية.