شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التهاب الجيوب الانفية الحساسية ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الجيوب الأنفية يعد من الأمراض التي تعرض الشخص للإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية، كالشعور بالصداع الشديد، والتعرض لعدم التركيز، ويزداد الأمر سوءا في حالة نشوب رياح محملة بالأتربة، وخلال هذه التقرير سنتعرف علي أسباب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية ، وفقا لموقع "WEBMED".

اسباب التهاب الجيوب الانفية

أوضح التقرير، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، ومنها:

-إصابة الشخص بالحساسية المزمنة، تعد من أبرز الأسباب، ولذا نجد مرضي الجيوب الأنفية يتعرضون لبعض المضاعفات الصحية في حالة حدوث تغيرات في الطقس، كنشوب الرياح المحملة بالأتربة، وخلال هذا الطقس عليهم الجلوس في المنزل، للحفاظ علي صحتهم.

-أشار التقرير، أن إصابة الشخص بالحمية في الأنف تعد من الأسباب التي تؤدي إلي حدوث إنسدد في ممرات الأنف، وتعرضك للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، ولذا يجب الذهاب إلي الطبيب والتعرف علي سبل العلاج.

-الجلوس الدائم في الأتربة، أو الأدخنة، تعد من الأمور المسببة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

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-كما أكد التقرير، أن الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بعدوى للجهاز التنفسي كنزلات البرد ، أو الأنفلونزا، أو انسداد الرئة تعد من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، وتتسبب في تعرض الشخص لإنسداد شديد في الأنف، وعدم قدرته علي التقاط أنفاسه، ولذا يجب العلاج بشكل سريع.

-أوضح التقرير، أن الأشخاص المصابون بخلل الجهاز المناعي، هم الأكثر عرضه للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، وذلك يرجع إلي عدم قدرة الجسم علي مكافحة الأمراض الفيروسية او البكتيريا.

وقدم التقرير العديد من المضاعفات الصحية التي يتعرض لها جسم الإنسان عند اهمال علاج التهاب الجيوب الأنفية، ومنها:

-التعرض للإصابة بالنوبات الربوية الحادة، لأن التهاب الجيوب الأنفية المهمل يتسبب في الإصابة بالربو.

-حدوث زغللة في الرؤية، في حالة التعرض لالتهاب شديد في الجيوب الأنفية.

-في حالة اهمال علاج التهاب الجيوب الأنفية، قد تكون من أسباب الإصابة أو التعرض للسكتة الدماغية نتيجة لعدم قدرة وصول الدم إلي المخ.