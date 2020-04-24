أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا حول العالم إلى 190 ألفًا وتجاوز الإصابات 2.7 مليون شخص.

أما داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 828441 حالة بزيادة 25858 حالة عن الإحصاء السابق، وعدد الوفيات ارتفع 1804 حالات ليصل إلى 46379 وفاة.

وهذه الحصيلة لحالات مرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، حتى تاريخ 22 أبريل/نيسان، مقارنة بإحصاء اليوم السابق.

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وفي الإفادة اليومية للبيت الأبيض حول تطورات تفشي كورونا، أشاد الرئيس دونالد ترامب، بالتقدم الملموس الذي أحرزته بلاده في مكافحة تفشي الفيروس داخل 23 ولاية أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي: "اقتربنا للغاية من التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا"، مؤكدا أنه يتم حاليا تطوير طرق لعلاج فيروس كورونا تعتمد على البلازما المشتقة من دماء المتعافين.

وطالب ترامب الأمريكيين بمواصلة العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي بالتزامن مع إعادة تخفيف القيود.