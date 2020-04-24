أهم الأساليب الوقائية من "كورونا" لمرضى ارتفاع ضغط الدم

كشفت صحيفة"The Sun "، أن ارتفاع ضغط الدم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا التاجي، تعرف على كيفية الوقاية من فيروس كورونا مع وجود ارتفاع بضغط الدم مرضى ارتفاع ضغط الدم

مرضى ارتفاع ضغط الدم

يحذر الأطباء من أن ارتفاع ضغط الدم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا التاجي، يقول المسعفون إن أولئك الذين يعانون من حالة ارتفاع ضغط الدم، والتي تؤثر على 16 مليون شخص في المملكة المتحدة، هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا" ـ Covid-19"، أو لديهم أعراض أسوأ، أو يستسلمون للمرض القاتل، ويحث الأطباء الآن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم على توخي الحذر أثناء الوباء.

تكشف بيانات من الصين وإيطاليا، وهما دولتان أصابتهما للفيروس مبكرًا، أن هناك خطرًا أكبر للإصابة بمرض كوفيد 19 ومضاعفاته لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

في الصين، كان 25 % إلى 50 % من الأشخاص الذين جاءوا إلى المستشفيات مصابين بفيروس كورونا، التاجي يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو حالة صحية أخرى مثل السرطان، أو مرض السكري، أو أمراض الرئة.

وقالت الصحيفة، في إيطاليا، كان أكثر من 99% من الأشخاص الذين توفوا بسبب الفيروس يعانون من هذه الحالات، وكان 76% منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا التاجي، حيث تزيد مخاطرهم على نحو 6 % عن إجمالي السكان.

وأكدت الصحيفة، يعد ضعف جهاز المناعة، أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والمشكلات الصحية الأخرى أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، تضعف الظروف الصحية الطويلة الأمد والشيخوخة جهاز المناعة لديك، لذا فهو أقل قدرة على محاربة الفيروس.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد لا تعرف حتى ذلك، ولهذا السبب يُطلق على ارتفاع ضغط الدم غالبًا "القاتل الصامت"، نادرًا ما توجد أي علامات أو أعراض، لذلك لا يعرف ملايين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أنهم مصابون به.

ومع ذلك، إذا كان ضغط الدم مرتفعًا للغاية، فقد تكون هناك بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها، بما في ذلك: الصداع الشديد التعب أو الارتباك، مشاكل في الرؤية، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس، عدم انتظام ضربات القلب، دم في البول، زيادة ضربات الصدر أو الرقبة.

كيفية الوقاية من كورونا

ينصح الأطباء المتخصصين في علاج ضغط الدم في المملكة المتحدة، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، باتباع النصائح الحكومية الصادرة للجميع لمتابعة اتباعها للحد من خطر الإصابة بالفيروس أو نشره.

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هذه الخطوات مهمة بشكل خاص إذا كان عمرك يزيد عن 70 عامًا، أو لديك حالة صحية كامنة، بما في ذلك أمراض القلب أو السكري، الخطوات الرئيسية التي يحتاج إليها الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هي:

1. استمر في مراقبة ضغط الدم

إذا كنت تراقب ضغط الدم في المنزل، فاستمر في العمل كالمعتاد، يجب أن يكون ضغط الدم المثالي أقل من 120 وأكثر من 80 (120/80) ومعظم البالغين في المملكة المتحدة لديهم ضغط دم في النطاق 120 فوق 80 (120/80) إلى 140 فوق 90 "140/90"، الرقم الأعلى هو الضغط الانقباضي، وهو القوة التي يضخ بها قلبك الدم حول جسمك، الرقم الأقل هو الضغط الانبساطي، مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية

2. ابق في المنزل

ابق في المنزل، والخروج فقط للتسوق الأساسي، أو لممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم، ولا تسافر إلا للعمل إذا كان ذلك ضروريًا، حتى لو لم تكن معزولًا ذاتيًا.

3. اغسل يديك بشكل متكرر

أفضل طريقة لحماية نفسك والآخرين هي غسل يديك بالماء والصابون، لمدة حوالي 20 ثانية، ويقال أنه الرقم المثالي لتنظيف يديك جيدًا، إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، فاستخدم معقمًا لليدين يحتوي على 60% من الكحول على الأقل، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.

4. تقليل الإجهاد

يمكن للضغط أن يثبط الجهاز المناعي، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة، وفقًا للخبراء، وجدت الأبحاث أن الإجهاد يتسبب في إطلاق هرمون الكورتيزول، والذي يمكن أن يعزز الالتهاب، وهو مقدمة للعديد من الأمراض في جسمك، وقد يتداخل الإجهاد المزمن أيضًا مع قدرة خلايا الدم البيضاء على مقاومة العدوى، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وقالت الدكتورة جينا ماكيوتشي، واحدة من أبرز علماء المناعة في المملكة المتحدة: "الإجهاد هو أحد المساهمين الرئيسيين في نظام المناعة غير المتوازن وقابلية الإصابة بالعدوى، من المهم محاولة التقليل قدر المستطاع.

5. عزل نفسك إذا شعرت بالمرض

إذا كنت أول شخص في منزلك يعاني من أعراض فيروس كورونا التاجي، فيجب عليك البقاء في المنزل لمدة سبعة أيام، ومع ذلك، بالنسبة لجميع أفراد الأسرة الآخرين الذين يبقون على صحة جيدة، فيجب عليهم البقاء في المنزل، وعدم مغادرة المنزل لمدة 14 يومًا.

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