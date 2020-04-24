اعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة منها صعوبة استنشاق الهواء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة الضائقة التنفسية الحادة من الحالات المرضية الخطيرة، وتحدث نتيجة تراكم السوائل فى الأكياس الهوائية بالرئتين، ما يؤدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين فى الدم، وهذا يمكن أن يهدد الحياة، وذلك لأن أعضاء الجسم، مثل الكلى والدماغ، تحتاج إلى دم غنى بالأكسجين للعمل بشكل صحيح، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وفقاَ لموقع medicinenet.



اعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة يجب أن تعرفها جيداً، خاصة إذا كنت من المعرضين لخطر الإصابة بها، حتى تلتمس العناية الطبية العاجلة، وغالبًا ما يكون الأشخاص الذين يصابون بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة مصابون بمرض آخر أو يعانون من أمراض خطيرة.

أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة هى:

- الشعور بعدم القدرة على إدخال كمية كافية من الهواء إلى رئتيك.

- تنفس سريع

- انخفاض مستوى الأكسجين فى الدم.

وتعتمد العلامات والأعراض الأخرى على سبب حدوث متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، على سبيل المثال، إذا كان الالتهاب الرئوى يسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، فقد يكون لديك سعال وحمى قبل أن تشعر بضيق فى التنفس.

فى بعض الأحيان، يصاب الأشخاص الذين يعانون من ARDS بعلامات وأعراض مثل انخفاض ضغط الدم والارتباك والتعب الشديد، قد يعنى هذا أن أعضاء الجسم مثل الكلى والقلب لا تحصل على ما يكفى من الدم الغنى بالأكسجين.

معظم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة فى المستشفى لمشاكل صحية خطيرة أخرى.

نادرًا ما يعانى الأشخاص الذين لا يتم إدخالهم إلى المستشفى من مشاكل صحية تؤدى إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، مثل الالتهاب الرئوى الحاد.



اعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

كيف تحدث أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة يمكن أن تحدث حينما تختل الطريقة الصحيحة لعمل الرئتين.

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عندما تتنفس يمر الهواء عبر أنفك وفمك إلى القصبة الهوائية ثم ينتقل الهواء إلى الأكياس الهوائية للرئتين، تسمى هذه الأكياس الحويصلات الهوائية.

تمر الأوعية الدموية الصغيرة التى تسمى الشعيرات الدموية عبر جدران الأكياس الهوائية، يمر الأكسجين من الأكياس الهوائية إلى الشعيرات الدموية ثم إلى مجرى الدم، ويحمل الدم الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، بما فى ذلك أعضاء الجسم.

فى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، تتسبب العدوى أو الإصابات أو حالات أخرى فى تسريب الشعيرات الدموية فى الرئة أكثر من المعتاد فى الأكياس الهوائية، وهذا يمنع الرئتين من الامتلاء بالهواء وتحريك كمية كافية من الأكسجين إلى مجرى الدم.

نتيجة لذلك لا تحصل أعضاء الجسم (مثل الكلى والدماغ) على الأكسجين الذى تحتاجه، وبدون الأكسجين قد لا تعمل الأعضاء جيدًا أو على الإطلاق.



اعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

أسباب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

يمكن أن تؤدى العديد من الحالات أو العوامل إلى إصابة الرئتين بشكل مباشر أو غير مباشر وتؤدى إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة بعض الأنواع الشائعة هى:

- الإنتان هذه حالة تصيب فيها البكتيريا مجرى الدم.

- التهاب رئوى وهذه عدوى فى الرئتين.

- نزيف حاد ناتج عن إصابة فى الجسم.

- إصابة فى الصدر أو الرأس، مثل ضربة شديدة.

- تنفس الأبخرة أو الدخان الضار.

- استنشاق محتويات المعدة المتقيئة من الفم.