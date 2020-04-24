شكرا لقرائتكم خبر عن 18 نصيحة تقدمها الصحة العالمية للصائمين فى رمضان لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن شهر رمضان المبارك يتزامن هذا العام ما وجود جائحة فيروس كورونا، ولقضاء هذا الشهر الكريم في صحة وطمأنينة وأمان اتبع الإرشادات التالية:



احرص على احياء فضيلة الكرم والجود فى رمضان

1.اجعل السلطات الصحية الوطنية مصدرا رئيسيا لمعلوماتك.

2.اتبع ما يصدر من إرشادات رسمية بشأن التجمعات الاجتماعية، والدينية، والتباعد البدنى في اطار تفشى فيروس كورونا" كوفيد 19"

3. لا تتبع الشائعات.



نصائح لقضاء شهر رمضان فى طمانينة وامان

4. احرص على إحياء فضيلة الكرم، والجود، في شهر رمضان المبارك خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19 ".

5.تقرب إلى الله بالإخلاص والإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم.



التباعد البدنى لا يعنى قطع الروابط الاجتماعية

6. اخرج صدقائك لتخفيف الكرب الاقتصادي عن المكروبين.

7. تبرع بوقتك أو مالك لدعم النظم الصحية التي تناضل من أجل علاج المرضى.



حاغظ على صحتك وسلامتك خلال الشهر الكريم

8. التباعد البدنى لا يعنى قطع الروابط الاجتماعية، تواصل دائما مع أسرتك وأحبائك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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9. تحدث مع أفراد أسرتك، خصوصًا مع كبار السن الذين قد يشعرون بالاكتئاب أو الغضب، بسبب العزلة الاجتماعية خلال شهر رمضان.

10.رفع الروح المعنوية للأطفال والأجداد وغيرهم من أفراد الأسرة عن طريق التجمع الافتراضى حول مائدة الإفطار عبر المحادثات الصوتية والمرئية.

11.حافظ على صحتك وسلامتك خلال شهر رمضان باتباع نظام غذائي متوازن وصحي.

12. التزم بتدابير السلامة الغذائية.

13.كن على تواصل دائم مع أحبائك

14.احصل على قسط كاف من النوم.

15.تجنب المناطق المزدحمة والتجمعات.

16. تجنب الوجبات السريعة غير الصحية والأطعمة الغنية بالسكر.

17. تجنب التدخين.

18. تجنب إهمال النشاط البدنى.