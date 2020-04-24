شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب النظارات.. كيف ترتدى الكمامة للوقاية من كورونا بدون إزعاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الأشخاص الذين يرتدون النظارات من صعوبة ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا لما تسببها لهم من إزعاج وتشويش الرؤية بالنظارة، خاصة وأن ارتداء قناع الوجه يتسبب في ضباب نظاراتهم في كل مرة تقريبًا على الرغم من أنها ليست مشكلة رئيسية إلا أنها مزعجة للغاية.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post هناك طرق لمنع التكثيف على النظارة مع ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا..

غسل النظارة بالماء والصابون قبل لبس الكمامة

كان الأطباء على الخطوط الأمامية اكتشفوا ذلك وقاموا بتدوين هذه التقنية في دراسة التي نشرت في المجلة الطبية للكلية الملكية للجراحين في إنجلترا، أوصت الدراسة مباشرة قبل ارتداء كمامه الوجه اغسل النظارات بالماء والصابون ثم دعها تجف في الهواء أو تجفف العدسات برفق باستخدام أنسجة ناعمة قبل وضعها مرة أخرى بهذه الخطوة لا عدسات النظارات عند ارتداء الكمامه . "

ووفقًا للدراسة ، فإن الماء والصابون يخلق طبقة رقيقة توقف مؤقتًا التوتر السطحي الذي يتسبب في ضباب النظارات من الأنفاس الموجهة بواسطة أقنعة الوجه ومع ذلك ، فهو ليس حلاً دائمًا ويجب تكراره عدة مرات في اليوم.

وجد النجارون الذين يضطرون إلى ارتداء نظارات واقية مع أقنعة الغبار أن كريم الحلاقة فعال أيضًا في منع التكثف على النظارات.

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استخدام رذاذ مضاد للضباب

بعض البخاخات الكيميائية تمنع الرطوبة من التجمع على نظارتك يستخدم السباحون التنافسيون في بعض الأحيان البخاخات المماثلة لمنع النظارات الضبابية في منتصف السباق.

مثل الصابون والماء تم تصميم هذه البخاخات لمنع التكاثف من الالتصاق بالعدسات ولكن يجب الحذر قبل وضع المواد الكيميائية بالقرب من عينيك

كما تأتي بعض الأقنعة مع مشبك أنف معدني يسمح لمرتديها بالحد من كمية الرطوبة التي تدخل أو تخرج من القناع، إذا كنت تقوم بخياطة كمامتك بالمنزل فيمكنك استخدام أشياء مرنة مثل مقابض الشعر أو مشابك الورق

قم بطي جزء من الكمامه

على الرغم من أن هذا يبدو أسهل طريقة للتخفيف من المشكلة إلا أنها ليست بسيطة كما تبدو يوفر طي الربع العلوي من قناع الوجه مساحة إضافية لتنفس أنفاسك قبل أن يصيب نظارتك ، ضع في اعتبارك أن هذا لا يعمل في الأقنعة التي تحتوي على أنوف معدنية والأهم من ذلك أنه يقلل من المساحة التي يغطيها القناع.

استخدام الأنسجة المطوية

طي منديل إلى مستطيل وربطه بالقناع حتى يبقى على جسر أنفك تحجب الأنسجة وتمتص بعض الرطوبة التي تهرب من القناع للحفاظ على العدسات واضحة.

يمكن أن يكون الحفاظ على الأنسجة في مكانها أمرًا صعبًا ومن الضروري تصحيحها في المرة الأولى حتى لا تلمس وجهك باستمرار لتعديله