استخبارات ألمانيا تعري شبكة حزب الله الإجرامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 30 منظمة ومسجدا تنسج خيوط شبكة حزب الله اللبنانية في ألمانيا، وتستغل أراضيها كـ"حديقة خلفية" و"مركز دعم لوجيستي".



كيف ينقل الحرس الثوري الأموال الإيرانية إلى "حزب الله"؟



هذا ما جاء في تقرير استخباراتي ألماني تضمن تحذيرا قويا من خطورة أنشطة المليشيات اللبنانية على المصالح الخارجية لأكبر اقتصاديات أوروبا.

ذكرى الحرب الأهلية بلبنان.. سلاح "حزب الله" يهدد بعودتها



أذرع الحزب المشبوهة تحرك 1050 قياديا لها في الولايات الألمانية الـ16، بينهم 30 على الأقل في بافاريا لتجنيد الأتباع الجدد وجمع التبرعات.

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وفي برلين، يتواجد مركز الإمام رضا المشبوه الذي يعد مركز شبكة المليشيات اللبنانية في الأراضي الألمانية، والمحرك الأساسي لأنشطتها المشبوهة.

وثيقة مؤرخة في ديسمبر من العام الماضي صادرة عن البرلمان الألماني، قالت إن الادعاء العام فتح 36 تحقيقا ضد أشخاص على صلة بحزب الله في 2019.

الوثيقة كشفت أنشطة المليشيات اللبنانية وقياداتها في ألمانيا في غسل الأموال، وأعلنت خضوعها لرقابة الاستخبارات الداخلية باعتبارها تهديدا لـ"النظام الديمقراطي".

ورغم عدم تصنيفه منظمة إرهابية حتى اليوم، لا تتوقف السلطات الألمانية عن تعرية إرهاب حزب الله وشبكته الإجرامية وتبعيته الكاملة لإيران.