أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الخميس، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وأشارت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنَّ الإصابات الجديدة لحالتين مخالطتين لمرضى بالفيروس إضافة إلى 117 من العمالة الوافدة تمَّ رصدها بعد تكثيف الحملات الاستباقية للعمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من المناطق.

وذكرت أن الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقياً ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.