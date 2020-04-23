العين الإخباريةالجمعة 2020/4/24 12:48 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الخميس، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأشارت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنَّ الإصابات الجديدة لحالتين مخالطتين لمرضى بالفيروس إضافة إلى 117 من العمالة الوافدة تمَّ رصدها بعد تكثيف الحملات الاستباقية للعمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من المناطق.
وذكرت أن الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقياً ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.