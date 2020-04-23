داوود عبدالرؤوفالخميس 2020/4/23 11:49 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 14803.
وقالت الوزارة في بيان إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 192، مسجلة بذلك حالة وفاة واحدة جديدة.
وأوضحت أن 139 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و102 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 8759 من المصابين بأنها طفيفة.
وأشارت إلى أن 109 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما بلغ عدد المتعافين 5611.
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