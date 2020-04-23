السعودية تطلق مبادرة لعودة الأجانب إلى بلادهم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إطلاق مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي الخروج والعودة، والنهائي، من السفر جوا لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة "أبشر".

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء، أن المبادرة تأتي إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتابعت: إنه سيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية.

وبداية الشهر الجاري، بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية بتمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل المملكة أو خارجها.

ويشمل التمديد العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس/آذار 2020، حتى 30 يونيو/حزيران 2020، ولمدة 3 أشهر إضافية دون مقابل مالي.

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وجاء ذلك انطلاقا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية فيروس كورونا (كوفيد - 19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية.

وأوضحت أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 25 فبراير/شباط 2020، حتى 24 مايو/أيار 2020 ولمدة 3 أشهر إضافية مجانا.

ويشمل القرار المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل السعودية التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأن التمديد سيتم آليا من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.

واتخذت السعودية إجراءات وقائية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ ابتداء من يوم 21 مارس/آذار الماضي، منها حظر التجول ببعض المدن وإيقاف الرحلات الجوية الدولية والداخلية.

كما شملت الإجراءات تعليق الدراسة وإيقاف وسائل النقل العام ومنح إجازة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، ومنع التجمعات والفعاليات ومنع صلاة الجماعة والجمعة في المساجد.

