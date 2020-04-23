القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الخميس 2020/4/23 11:17 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/4/23 11:17 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 3568 حالة. وفي وقت سابق اليوم، قالت الوزارة إنه تم تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية. ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم. كما سارع إلى إغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.