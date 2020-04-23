كورونا يصيب الشباب بسكتات دماغية مفاجئة.. وأطباء يحذرون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجه أطباء أمريكيون تحذيرًا يتعلق بفيروس كورونا المستجد وأكدوا أنه قد يسبب سكتات دماغية مُفاجئة للأشخاص في عمر الثلاثينيات والأربعينيات من العمر ممن لا يعانون من مرض شديد.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلاً عن أطباء أنه في نظام Mount Sinai Health يعتقدون أن هناك أدلة متزايدة على أن "كوفيد 19"، يمكن أن يتسبب في تجلط الدم بطرق غير معتادة؛ ما يؤدي إلى زيادة في السكتات الدماغية بين المرضى الذين لا يعانون منها عادة.

وعلق جراح الأعصاب الدكتور توماس أوكسلي بالقول: "يبدو أن الفيروس يسبب زيادة التخثر في الشرايين الكبيرة؛ ما يؤدي إلى سكتة دماغية شديدة".

وأضاف أوكسلي وزملاؤه، أنهم عادة ما يسجلون أقل من سكتتين دماغيتين في الشهر، لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، ولكن خلال أسبوعين من فترة الوباء عالجوا 5 حالات. وستنشر النتائج في رسالة في مجلة New England الطبية.

وتابع جراح الأعصاب: "يظهر تقريرنا زيادة بمقدار 7 أضعاف في حدوث سكتة دماغية مفاجئة لدى المرضى الصغار خلال الأسبوعين الماضيين. ومعظم هؤلاء المرضى ليس لديهم تاريخ طبي من حالات مرضية في السابق، وكانوا في المنزل إما يعانون من أعراض خفيفة (أو بدون أعراض) من مرض "كوفيد 19"".

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ونصح المسؤولون في نيويورك بعدم الاتصال برقم 911 المخصص للطوارئ، ما لم يصابوا بأعراض شديدة، مثل صعوبة التنفس، من أجل عدم الضغط على نظام الإدارة.

وفي غضون ذلك، كان البعض مترددا في زيارة المستشفى خوفا من التقاط عدوى الفيروس.

وبين أوكسلي أن فريقه حث الناس على مراقبة أنفسهم من أعراض فيروس كورونا، والاتصال بالطوارئ إذا اعتقدوا أنهم أصيبوا بسكتة دماغية.

والأربعاء أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أن الولاية سجّلت وفاة 474 مصابا بالفيروس خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في الولاية "تراجعها بشكل طفيف".