أهم 5 أفكار للحد من الخلافات الزوجية خلال فترة العزل المنزلي في رمضان

اضطرت غالبية الأسر للبقاء داخل المنزل خلال هذه الفترة من انتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث تحولت معظم المهن للعمل داخل المنزل مع تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس، مما قد يزيد من الشجار بين أفراد الأسرة لأتفه الأسباب، خاصة خلال شهر رمضان الذى كثيرًا ما كان يشهد مثل هذه المشاحنات.

لذلك ذكر تقرير منشور بموقع "herworld"، عددا من النصائح التى يجب على الزوجين مراعاتها خلال فترة العزل المنزلى، لتجنب الخلاف، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة.

التخطيط المالى

ينصح الزوجان بالتخطيط المالى، وإعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية، وينبغى أن تكون هناك شفافية بين الطرفين تجاه الميزانية المتوفرة كى لا تكون هناك مبالغة في الطلبات من أي من الطرفين.

تغيير الروتين اليومى

يجب مراعاة اختلاف الروتين اليومى خلال فترة العزل المنزلى، حيث يجب تقسيم اليوم مابين العمل من المنزل وبين طهى الطعام وترتيب المنزل وترتيب الأولويات على أساس مواعيد العمل.

تقسيم مهام المنزل

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يفضل تقسيم مهام المنزل بين الزوجين حتى لا يشعر أى منهما بالضغط النفسى والتوتر، مثل تقسيم أمور ترتيب المنزل والطهى ومذاكرة الأولاد، فى أوقات الفراغ المناسبة للوالدين بعد الانتهاء من أوقات العمل.

السماح للأطفال بإجراء مكالمات فيديو

ينصح أيضاً بالسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عامًا ، بإجراء مكالمات فيديو مع أصدقائهم حتى لا يشعرون بالوحدة خلال فترة العزل المنزلى، كما يفضل السماح لهم بممارسة بعض الألعاب خلال أوقات الفراغ للترفيه عن أنفسهم .

مراجعة الروتين اليومى

يفضل فى نهاية اليوم أن يجلس الزوجين معاً، لمراجعة ماتحقق خلال اليوم، وهل يوجد شىء يجب تعديله من الروتين اليومى الجديد، مع ضرورة الجلوس مع الأطفال والتحدث معهم والاستماع لمشاكلهم، والجلوس للاسترخاء والراحة وقراءة الكتب أو الروايات أو الاستماع للموسيقى أو مشاهدة التلفاز .

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