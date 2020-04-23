شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث بكوريا الجنوبية على متعافين ظهرت عليهم أعراض كورونا مرة ثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفحص مسئولو الصحة في كوريا الجنوبية بحثًا حديثًا يشير إلى أن حوالي نصف مرضى فيروس كورونا الذين ظهرت عليهم الأعراض للمرة الثانية يحتفظون بآثار كوفيد 19 في أنظمتهم بعد تطوير المناعة على الرغم من أن خطر الانتقال إلى أشخاص آخرين لا يزال منخفضًا، يأتي ذلك بعد أن أبلغت كوريا الجنوبية يوم الخميس عن ثماني إصابات جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 10702 وهذا يشمل 207 مرضى تعافوا ولكنهم أثبتوا إيجابية مرة أخرى.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post الصينية قال جونغ إيون كيونج مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) في مؤتمر صحفي "المرضى الذين تم علاجهم ولكن ثبتت إصابتهم مرة أخرى لديهم عدوى ضئيلة أو معدومة".

ومع ذلك فإن هذه الظاهرة تثير سلسلة من الأسئلة ما إذا كان يمكن إعادة إصابة المرضى الذين تم شفاؤهم بالفيروس وما إذا كان هناك أي احتمال لإصابة الآخرين، وهو ما قد يشير بدوره إلى الجهود المبذولة لتطوير لقاحات تعتمد على قدرة الأجسام المضادة على محاربة الفيروس يجب إعادة توجيهها.

وقال مركز كوريا لمكافحة الأمراض إنه لا يزال يدرس سبب اختبار بعض المرضى لإيجابية اصابتهم بفيروس كورونا بعد الشفاء، وقال الخبراء إن من بين الاحتمالات الرئيسية الإصابة مرة أخرى أو الانتكاس أو الاختبارات غير المتسقة وقال جونغ إن الفيروس ربما "أعيد تنشيطه" بدلاً من إعادة إصابة المرضى.

تستخدم كوريا الجنوبية مثل العديد من البلدان الأخرى اختبار النسخ المتسلسل العكسي للبوليميريز (RT-PCR) للعثور على دليل على المعلومات الجينية للفيروس في عينة مأخوذة من المريض.

قام مركز الوقاية من الامراض الكوري بفحص 25 مريضًا تم شفائهم لتحديد ما إذا كان الفيروس لا يزال موجودًا حتى بعد تطوير الأجسام المضادة.

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وقال مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها "لقد اتضح أن جميع الأجسام المضادة لديها 25 تحييد الأجسام المضادة لفيروس كوفيد 19 في إشارة إلى الجزء المركزي من جهاز المناعة التكيفي الذي يدافع عن خلية من مسببات الأمراض أو الجسيمات المعدية.

ومع ذلك كان 12 شخصًا من 25 شخصًا إيجابيًا لفيروس الحمض النووي الريبي للفيروس في اختبارات مسحة البلعوم والأنف وافترض الباحثين أن سبب ذلك هو أن الفيروس يستغرق أوقاتًا مختلفة لإزالة الفيروس من المرضى بعد ظهور الأجسام المضادة.

لم تنتج اختبارات الزراعة المختبرية باستخدام عينات من 12 مريضًا أي فيروس ، مما يشير إلى أن الفيروس قد مات بالفعل ولكن اختبارات RT-PCR شديدة الحساسية التقطت شظاياه مما أدى إلى نتائج إيجابية.

ومع ذلك ، تخطط السلطات الصحية لتمديد الحجر الصحي للمرضى الذين تم شفاؤهم إلى ما بعد الأسبوعين الحاليين لأنه في بعض الحالات الشديدة ، تم اختبار المرضى المعالجين بشكل إيجابي في اختبارات RT-PCR بعد 35 يومًا من الشفاء.

قال البروفيسور الفخري لي هوانجونج في مستشفى أطفال جامعة سيول الوطنية إن بعض الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والهربس تبقى في نظام المريض بشكل دائم على الرغم من اختفاء أمراض الجهاز التنفسي عادة بعد تشكل الأجسام المضادة.