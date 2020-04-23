FDA توافق على علاج جديد لسرطان الثدى الثلاثي السلبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، موافقة سريعة على دواء يدعى " Trodelvy "، وذلك لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان الثدي الثلاثي السلبي الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولكن يجب أن يكون المرضى قد تلقوا علاجين سابقين على الأقل قبل تناول Trodelvy.

"سرطان الثدي النقيلي الثلاثي السلبي هو شكل عدواني من سرطان الثدي مع خيارات علاج محدودة، وكان العلاج الكيميائي هو الدعامة الأساسية لهذا النوع من السرطان .

و قال ريتشارد بازدور ، مدير مركز التميز للأورام التابع لإدارة الأغذية والأدوية (FDA) والمدير بالنيابة لمكتب أمراض الأورام في مركز تقييم الأدوية ، "هناك اهتمام كبير بإيجاد أدوية جديدة للمساعدة في علاج سرطان الثدي النقيلي الثلاثي السلبى، واليوم توفر موافقة للمرضى الذين جربوا بالفعل علاجين سابقين ".



FDA توافق على دواء لسرطان الثى الثلاثى

Trodelvy هو الجسم المضاد الذى يستهدف مستقبل Trop-2 والذي يساعد على نمو السرطان وتقسيمه وانتشاره ، ويرتبط بمثبط توبويزوميراز ، وهو مركب كيميائي سام إلى الخلايا السرطانية.

ويتم تشخيص ما يقرب من اثنين من كل 10 حالات بسرطان الثدي في جميع أنحاء العالم سلبية ثلاثية، وبما أنه لا يستهدف مستقبلات هرمون الاستروجين ومستقبلات البروجسترون ، لا يستجيب سرطان الثدي الثلاثي السلبي لأدوية العلاج الهرموني .

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يمكن أن يسبب Trodelvy تفاعلات فرط الحساسية بما في ذلك تفاعلات الحساسية الشديدة، لذا يجب مراقبة المرضى لردود الفعل مثل الغثيان أو القيء أثناء تناول Trodelvy ، ويجب وقتها استخدام العلاج الوقائي المضاد للقيء ، لمنع الغثيان والقيء.

وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للمرضى الذين يتناولون Trodelvy هي الغثيان وقلة العدلات والإسهال والتعب وفقر الدم والقيء والحاصة (تساقط الشعر) والإمساك وانخفاض الشهية والطفح الجلدي وآلام البطن.

ونصحت FDS أنه يجب على النساء الحوامل عدم تناول Trodelvy لأنه قد يسبب ضررًا للجنين أو المولود الجديد. تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المتخصصين في الرعاية الصحية بإبلاغ الإناث في سن الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء العلاج باستخدام Trodelvy ولمدة 6 أشهر بعد الجرعة الأخيرة.