شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر هرمونات المرأة على تعاملاتها؟..الجراح العالمي هشام عاشور يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجراح العالمي، الدكتور هشام عاشور مدير أحد المستشفيات في ألمانيا، إن التغيرات الهرمونية عند المرأة لها تأثر على حالتها النفسية، وهناك مرحلة إيجابية ومرحلة غير إيجابية، المرحلة الإيجابية وهي تحدث في أوقات الدورة الشهرية، والمرحلة غير الإيجابية، هي المرحلة التي يسمونها "سن اليأس"، وهناك الكثير من السيداتن تظهر عليهم أعراض "متلازمة ما قبل الدورة الشهرية"، حيث تصبح المرأة عصبية بشكل كبيرة وتشعر بالاكتئاب والانطوائية، بالإضافة إلى الشعور بالرغبة في النوم وعدم القدرة على العمل، وتلك المتلازمة موجودة في حوالي 20% من السيدات وبدرجات متفاوتة.

وأضاف الدكتور هشام عاشور، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أن الوقاية من تأثير مرحلة ما قبل الدورة الشهرية يتم من خلال الحصول على مضادات للاكتئاب في بعض الأحيان، بالإضافة إلى بعض الأطعمة التي يجب تناولها في تلك المرحلة، ولابد أن يكون كافة المحيطين بالسيدة في تلك الفترة مدركين لتلك الأمور ويتحملونهم.

Advertisements

وأوضح الدكتور هشام عاشور، أن المرحلة غير الإيجابية أو التي تسمى بـ"سن اليأس" فإن أهم ما تشعر به المرأة، هو الشعور المستمر بارتفاع درجة حرارة الجو حولها، ويصاحبها هشاشة في العظام واضطرابات في الجهاز الحركي والمعوي، يحدث تغيرات في الدورة الدموية، وللتغلب على ذلك الأمر لابد أن يتم مراجعة الطبيب، وفي الرجال هناك تغيرات هرمونية، حيث يقل هرمون الذكورة مع تقدم السن يؤثر على خصوبته ورغبته الجنسية

وقال إن السبب وراء تذكر النساء لمواقف قديمة للغاية، هو أن السيدة تتحمل مسؤلية المنزل بالكامل، كما أن المرأة لديها قدرة هائلة على التحمل أكثر من الرجل وهو أمر علمي متفق عليه ونلمسه في حياتنا الشخصية، وخاصة آلام الولادة التي لا يمكن للرجل أن يتحملها.