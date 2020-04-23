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هل تصبح الأجسام المضادة فى أجسام المتعافين من كورونا الأمل فى إيجاد علاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفرز الباحثون بجامعة روكفلرالأمريكية  ملايين الأجسام المضادة التي ينتجها المتعافون من كورونا للعثور على تلك التي تحيد الفيروس، وحدد الفريق بالفعل العديد من الأجسام المضادة التي تمنع الفيروسات التاجية من التفاعل مع مستقبلاته.

اجسام مضادة

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية يراهن مجموعة من علماء المناعة وعلماء الطب وعلماء الفيروسات على أنه يمكن إنشاء علاج للمرض من الأجسام المضادة المستخلصة من المتعافين من الاصابه بالفيروس.

الدراسة هي واحدة من ما يقرب من 20 مشروع كوفيد 19 التي أطلقها باحثو جامعة روكفلر الأمريكية  منذ أوائل مارس في محاولة لفهم أفضل لفيروس كورونا وتسريع تطوير العلاجات الجديدة.

تتمثل خطة الفريق في العثور على ما يطلق عليه محايدي النخبة، وههى أقلية الأشخاص الذين تغلبوا على العدوى شكل استثنائي لدرجة أن أجسامهم المضادة لديها القدرة على أن تصبح دواء.

يقول الأستاذ مايكل سي نوسينزويج رئيس مختبر علم المناعة الجزيئية: "نحن نفرز ملايين من الأجسام المضادة التي يصنعها كل شخص للعثور على أي منها يقوم بالفعل بتحييد الفيروس".

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وقد أظهر نفس النهج إمكانات كبيرة ضد الفيروسات الأخرى ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية ، وهناك علامات واعدة حتى مع استمرار الدراسة في تجنيد الموجات الأولى من المتبرعين  حدد الفريق بالفعل عددًا من الأجسام المضادة القادرة على منع الفيروس من التفاعل مع مستقبله، و سينتقل أولئك الذين لديهم أفضل الإمكانات إلى المرحلة التالية من المشروع حيث سيعمل الباحثون مع شركاء الصناعة لإنتاج مواد للاختبار السريري.

عندما يواجه جسم الانسان مُمْرِضًا جديدًا مثل فيروس كورونا يستغرق الجهاز المناعي عدة أيام حاسمة لتطوير أجسام مضادة قادرة على التعرف على المُمْرِض الوقت الذي يمكن للفيروس استخدامه في الحصول على موطئ قدم لا يمكن التغلب عليه في بعض الأحيان الجسم.

لإعطاء الجهاز المناعي السبق في سباقه ضد الفيروس سريع التكاثر لجأ الباحثون في جميع أنحاء العالم إلى نهج عمره قرن من الزمن يسمى بلازما النقاهة حيث يتم إعطاء بلازما الدم للناجين التي تحتوي على أجسام مضادة بالفعل إلى شخص مصاب.

يمكن أن يكون العلاج فعالًا ، ولكن له عيوب بالنسبة للمبتدئين يمكن استخدام بلازما متبرع واحد لعلاج مريض واحد أو اثنين فقط في حين أن الأجسام المضادة المصنعة باستخدام نهج فريق Rockefeller يمكنها علاج أي عدد من المرضى تقريبًا

علاوة على ذلك ، فإن فعالية عمليات الزرع غير متساوية تختلف بلازما كل متبرع لأن الأجسام المضادة متنوعة للغاية وليست جميعها فعالة بنفس القدر بفضل خلط الجينات العشوائي الذي تمر به الخلايا المناعية لصنعها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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