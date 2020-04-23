شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تضيف أدوات بحث عن البرامج التليفزيونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أضافت شركة «جوجل» الأمريكية أدوات بحث جديدة لمساعدة مستخدميها خلال تواجدهم في فترات «الحجر المنزلي» المملة والطويلة. وأوضح تقرير منشور على موقع «تايمز نيوز ناو» أن «جوجل أضافت لمحرك بحثها إمكانية البحث عن الأفلام والبرامج التلفزيونية والأعمال الدارمية ضمن القائمة التي تحب متابعتها». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,659

تعافي 935

وفيات 276

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