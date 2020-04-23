تعرف على فوائد الفلفل الألوان الغني بفيتامين سي وكميات من الألياف ومضادات الأكسدة

الفلفل الألوان من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بشكل استثنائي بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى مما يجعله إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي، يأتي الفلفل بألوان مختلفة مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي، ووفقا لموقع HEALTHLINE، يتكون الفلفل الألوان الطازج الخام من 92% من الماء والباقي هو الكربوهيدرات وكميات صغيرة من البروتين والدهون، والكربوهيدرات هي في الغالب سكريات مثل الجلوكوز والفركتوز وهي المسؤولة عن المذاق الحلو للفلفل الألوان.

فوائد الفلفل الألوان للصحة

يحتوي الفلفل الألوان أيضًا على كميات من الألياف ويعد من المصادر الغنية بها بالإضافة الى الفيتامينات و المعادن المختلفة، فالفلفل الأحمر مصدر غنى جدا بفيتامين سى مما يجعله واحدًا من أغنى المصادر الغذائية لهذا العنصر الغذائي الأساسي، ويحتوى الفلفل الألوان على فيتامين ب 6 أو البيريدوكسين هو النوع الأكثر شيوعًا من فيتامين ب 6 وهو عائلة من العناصر الغذائية المهمة لتكوين خلايا الدم الحمراء.

بالإضافة الى فيتامين ك 1 وهو شكل من أشكال فيتامين K ، المعروف أيضًا باسم المهم لتخثر الدم وصحة العظام، والفلفل الألوان غنى أيضا بالبوتاسيوم هذا المعدن الأساسي قد يحسن صحة القلب .

الفلفل الألوان يحتوى على حمض الفوليك وله وظائف متنوعة في الجسم فالحصول على كمية كافية من حمض الفوليك مهمة جدًا أثناء الحمل

غنى بفيتامين إي وهو أحد مضادات الأكسدة القوية فهو ضروري للأعصاب والعضلات الصحية. يحتوى على فيتامين أ خاصة بالفلفل الأحمر يحتوي على نسبة عالية من (بيتا كاروتين) والذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ.

الفلفل الألوان غني بالعديد من مضادات الأكسدة خاصة الكاروتينات وأنواع أخرى منها وهى:

كابسانثين: يعتبر الكابسانثين من المواد المضادة للأكسدة القوية التي تحتوي على اللون الأحمر اللامع. فيولاكسانثين: هذا المركب هو أكثر مضادات الأكسدة الكاروتينية شيوعًا في الفلفل الأصفر .

لوتين: على الرغم من وفرة الفلفل الأخضر والفلفل الأسود قد يؤدي تناول كمية كافية من اللوتين إلى تحسين صحة العين

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كيرسيتين: من مضادات الأكسدة المفيدة للوقاية من بعض الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان

بالإضافة إلى ذلك قد يكون للفلفل عدد من الفوائد الصحية الأخرى وهى:

صحة العين

تشمل أكثر أنواع الإعاقات البصرية شيوعًا التنكس البقعي وإعتام عدسة العين وأسبابه الرئيسية الشيخوخة والعدوى قد تلعب التغذية أيضًا دورًا مهمًا في تطوير هذه الأمراض، الللوتين والزياكسانثين و الكاروتينات الموجودة بكميات عالية نسبيًا في الفلفل قد يحسن صحة العين عند استهلاكه بكميات كافية

الوقاية من فقر الدم

فقر الدم هو حالة شائعة تتميز بانخفاض قدرة الدم على حمل الأكسجين، يعد نقص الحديد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لفقر الدم وأعراضه الرئيسية هي الضعف والتعب، لا يعد الفلفل الأحمر مصدرًا جيدًا للحديد فحسب بل إنه غني أيضًا بفيتامين سي بشكل استثنائي مما يزيد من امتصاص الحديد.

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