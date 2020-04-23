خلال شهر رمضان يزداد الإقبال على إعداد العديد من الأطعمة الشهية، لتناولها بعد سماع أذان المغرب، ونجد أن الإسراف في تناول وجبة الإفطار يتسببب في تعرض الصائم للإصابة بالتلبك المعوي، وألم شديد في المعدة.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح الغذائية التي تحميك من الإصابة بالتلبك المعوي خلال شهر رمضان المبارك، وفقا لموقع "WEBMED".

وأوضح التقرير، أن الإصابة بالتلبك المعوي تعد من الأمور المسببة في الإصابة بألم شديد في البطن، بالإضافة إلي الشعور بالإنتفاخ، والإمساك والإسهال، والغثيان والقيء، ولذا يجب التعرف علي أفضل الحيب الغذائية التي تقلل من الإصابة بهذا الأمر.

وأكد التقرير، أن تناول الزبادي يوميا في وجبة السحور يقلل من فرص الإصابة بالتلبك المعوي، لأنه يساهم في تحسين حركة الأمعاء، وتقليل فرص أو التعرض لحدة مضاعفات الصحية المرتبطة بها، كالانتفاخ أو الإسهال، وذلك يرجع إلي إحتواء الزبادي علي البكتيريا النافعة للمعدة.

ونصح التقرير، علي ضرورة تناول مشروب الزنجبيل يوميا خلال شهر رمضان، فثبت أنه يقلل من السعور والتعرض لأعراض الإصابة بالتلبك المعوي، ولذا تجنب هذا الأمر بتناول هذا المشروب يوميا خلال الشهر الكريم.

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وأشار التقرير، ان تناول ثمرة واحدة من المور تعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالتلبك المعوي، وذلك يرجع لاحتواء الموز علي نسبة عالية من الألياف، الهامة لبكتيريا المعوية التي تساهم في امتصاص الماء إلي المعدة، وتقليل فرص الإصابة بالتلبك المعوي.

كما نصح التقرير، بضرورة تناول مشروب البابونج والنعناع يوميا لتقليل فرص الإصابة بالتلبك المعوي، فهم أعشاب غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

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