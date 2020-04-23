سيدة أميركية تكتشف حملها قبل ولادتها بدقائق

استيقظت سيدة أميركية تدعى "كارين فورتوانجلر" على شعور غير معتاد عليها وأمر عجيب لم يحدث كثيرا، حيث شكت فى أنها تشعر بآلام المخاض التي تسبق الولادة ولم يكن لديها علم بوجود حمل من الأساس، وذلك بعد أن أفاقتها آلام شديدة في ظهرها، لتكتشف أنها ستضع مولودها الرابع قبل ولادتها بـ20 دقيقة فقط.

وقالت فورتوانجلر إن هذا الأمر غريب عليها حيث عانت من القيء والإجهاد خلال حملها بأطفالها الـ3 شارلوت، 4 أعوام، وروجر، عامين، وكارولين، عاما، وهو ما لم تشعر به هذه المرة، لذلك لم تعتقد مطلقا أنها يمكن أن تنجب طفلا آخر، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وكانت لدى السيدة علامات مثل توقف الدورة الشهرية وبعض التعب، الأمر الذي اعتقدت أنه بسبب الرضاعة الطبيعية التي كانت لا تزال مستمرة بها حتى يناير الماضي، بالإضافة إلى كونها لديها التزامات عديدة، لذا اعتقدت أنه أمرا طبيعي تماما.

وقالت فورتوانجلر إن مخاض الولاد إحساس واضح للغاية، وتأكدت أن التعب الذي أشعر به قد يكون بسبب حصوات الكلى، ولم أكن أتابع وزني، لكن ملابسي كانت لا تزال تناسبني، على الرغم من انتفاخ جسمي قليلا، الأمر الذي كنت متأكدة من أنه بسبب عودة الدورة الشهرية مرة أخرى بعد توقفي للتو عن الرضاعة الطبيعية".

وأضافت السيدة الأميركية أن زوجها كان يستعد للاستيقاظ للعمل في الساعة 5:15 صباحا، وقالت له "ستعتقد أني مجنونة، ولكني أعتقد أنني قد أكون في حالة ولادة الآن".

وبعد أقل من ساعة، اتصلت بمستشفاها لشرح الوضع، ثم تحرك الزوجان على الفور إليها، ووصلا نحو الساعة 6.15 صباحا، وهناك سارت الأمور بسرعة كبيرة، فبمجرد وصولهما وإجراء الأطباء موجات فوق الصوتية على بطنها، قال الطبيب: "نعم لديكِ طفل في رحمك".

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وأراد الأطباء إجراء بعض الاختبارات الإضافية لمحاولة إيقاف المخاض، لأنهم كانوا يفضلون بقاء الجنين في رحم والدته حتى الأسبوع الـ36 أو 37 قبل ولادته، ولكن طفلها كان لديه رأي آخر، لأنه بمجرد مغادرة الأطباء غرفتها في المستشفى، بدأت التقلصات والانقباضات في الازدياد بقوة.

وبعد 20 دقيقة فقط من تأكيد الموجات فوق الصوتية للحمل، ورغم أنها كانت لا تزال في الشهر الـ7، وصلت كاثرين أليسون فورتورانجلر، الطفلة الـ4 للزوجين بشكل طبيعي، دون أي عمليات، وهي بصحة جيدة ووزن نحو 2 ونصف كيلوجرام.

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