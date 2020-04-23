قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن هناك جوا من الخلافات يسود بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لقادة التكتل الأوروبي، أن دول الاتحاد تتعامل مع أزمة الفيروس بشكل مختلف عن بعضها ويجب تصحيح هذا الخلل.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه لا مستقبل للاتحاد الأوروبي إذا لم يتوصل قادته إلى خطة إنقاذ لمواجهة الوباء.

من جانبه، قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، إن القادة اتفقوا على التنسيق بشأن التخفيف التدريجي للإجراءات والقيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن زعماء الاتحاد الأوروبي طلبوا من اللجنة التنفيذية العمل بشكل عاجل على وضع خطة للتمويل المشترك للاتحاد الأوروبي؛ من أجل الانتعاش الاقتصادي للكتلة بعد جائحة الفيروس التاجي.

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وأوضح ميشيل: الزعماء يريدون من المفوضية ربط خطة الإنعاش بميزانية الاتحاد الأوروبي الطويلة الأجل المقبلة للفترة 2021-2027.

وعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، الخميس، محادثات قمة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة مالية مشتركة للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا الذي يلوح في الأفق، في ظل آمال ضعيفة في التوصل إلى اتفاق.

والأربعاء، حذر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، من أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق، مشيرين إلى أن الاحتمال الأقرب هو التوصل إلى اتفاق خلال يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين.



وقال مسؤول أوروبي إنه من غير الممكن التوصل لاتفاق مالي يكفل المواجهة المشتركة لفيروس كورونا خلال قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي المقررة اليوم الخميس.

ويرغب شارل ميشيل في موافقة قادة الاتحاد على تكليف المفوضية الأوروبية بوضع مقترحات تفصيلية بشأن خطة التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد.