سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 23 أبريل

واصل الجنيه السوداني تعافيه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، اليوم الخميس، حيث تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني 3 جنيهات كاملة، بينما استقرت العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

حيث تراجع متوسط صرف الدولار في السوق الموازية مسجلا 111 جنيها اليوم، مقابل 114 جنيها خلال تعاملات أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك وسط توقعات بتراجع إضافي بدعم ارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب خصوصا مع فرض حظر التجوال، فيما يتوقع أن تقوم السلطات بحملات مكثفة على تجار العملة وفرض عقوبات جديدة صارمة، وفق وسائل إعلام محلية.

وأغلق السودان أسواقا رئيسية وفرض عزلا شاملا على عاصمته الخرطوم في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.54 جنيه للشراء و59.84 جنيه للبيع والجنيه الإسترليني 68.99 جنيه للشراء و68.33 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء ارتفع اليورو مسجلا 123 جنيها مقابل 122 جنيها أمس، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 139 جنيها مقابل 140 جنيها، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.61 جنيه للشراء و14.69 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.43 جنيه للشراء و176.31 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء تراجع الريال السعودي إلى 29.50 جنيه مقابل 29.30 جنيه أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 31 جنيها وهو السعر ذاته أمس، كما بقي الدينار الكويتي عند 245 جنيها.