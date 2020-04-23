هل ينجح الفرنسي ديدييه راوول في إيجاد علاج لكورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود الطبيب الفرنسي المثير للجدل ديدييه راوول ليفاجئ الفرنسيين والعالم بعلاج لمرضى فيروس "كورونا" المستجد، بعد تسلحه ببعض الأرقام من مدينة مرسيليا الفرنسية، ليؤكد أن إصابات كورونا تتناقص وأن الوباء قد يختفي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ديدييه راوول هو طبيب فرنسي ولد عام 1952 في السنغال، درس في كلية الطب بمرسيليا وتخصص في الأمراض المعدية والاستوائية، وحصل على الدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة من فرنسا عام 1985.

أعد راوول تقريرا عن مخاطر الإرهاب البيولوجي بعد تفشي وباء "سارس" عام 2003، وأوصى بنهج سياسي جديد للصحة في فرنسا، وفي عام 2010، فاز بجائزة "إنسيرم" الكبرى التي تُمنح لعلماء حققوا تقدما بمجال علم وظائف الأعضاء البشرية.

وبعد تفشي "كورونا المستجد"، قام فريق البروفيسور راوول بتجربة علاج على 24 شخصا من المصابين مستخدما علاج الكلوروكين، لتأتي النتائج إيجابية، حيث شفي 75% من المشاركين بهذه التجربة تماما بعد 6 أيام من خضوعهم للعلاج، ليتصدر راوول بعد ذلك واجهة وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية ويعيد أمل القضاء على الوباء العالمي.