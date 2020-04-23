أطعمة تساعد جسمك على إنتاج الكولاجين.. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الكولاجين العنصر الأساسي الذي يحافظ على نضارة ومرونة الجلد، وذلك بسبب احتوائه على كمية كبيرة من حمضي الهيدروكسي برولين والهايدروكسيلين، وهما المسؤولان عن مرونة وقوة الأنسجة، وإصلاح الخلايا الجلديّة التالفة.

ومن المعروف للجميع مع تقدم العمر يصبح إنتاج الجسم للكولاجين أقل؛ ما يتسبب في العديد من المشاكل مثل ألم المفاصل، وظهور التجاعيد على البشرة وغيرهما.

ولهذا تلجأ العديد من السيدات إلى تناول الكولاجين على شكل مكملات وحبوب، إلا أن هنالك طريقة أكثر أمانا وهي الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على كولاجين أو التي تعزز إنتاجه في الجسم، لذلك سنستعرض بعض هذه الأطعمة في السطور القادمة.

الدجاج

تعدّ اللحوم البيضاء من الأطعمة الغنية بـِ مادة الكولاجين، وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الأنسجة الضامة، وتعد هذه الأنسجة مصدرًا غنيًا بالكولاجين الغذائي.

واعتمدت العديد من الدراسات على عنق الدجاج والغضاريف كمصدر للكولاجين في علاج التهاب المفاصل.

الأسماك والمحار

تحتوي الأسماك والمحار على كمية عالية من الكولاجين؛ إذ يعد الكولاجين البحري هو الأسهل امتصاصا للجسم.

لكن وبحسب الخبراء فإن "لحم" الأسماك البحرية يحتوي على كمية كولاحين أقل من الأجزاء الأخرى مثل الرأس أو القشور أو العيون.

بياض البيض

بالرغم من أن البيض لا يحتوي على أنسجة ضامة كالعديد من المنتجات الحيوانية الأخرى، إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من مصدر البرولين، وهو أحد الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الكولاجين.

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الحمضيات

يلعب فيتامين C دورا اساسيا في إنتاج الكولاجين، لذلك عليكِ الإكثار من تناول الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، فهذه الحمضيات مليئة بفيتامين C.

الثوم

يعدّ الثوم من الإطعمة التي تعزز إنتاج الكولاجين، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكبريت الذي يساعد في تكوين الكولاجين ويمنع تكسره، ويمكنكِ إضافته إلى بعض الأطعمة أو السلطات.

الفاصولياء

تعد من الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الأمينية اللازمة لتكوين الكولاجين، بالإضافة إلى أنها غنية بعنصر النحاس الذي يعد أيضا ضروريا لإنتاج الكولاجين.

الكاجو

تحتوي المكسرات وخاصةً الكاجو منها على عنصري الزنك والنحاس، اللذين يعززان من قدرة الجسم على إنتاج مادة الكولاجين.