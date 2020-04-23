شكرا لقرائتكم خبر عن إنستجرام يُطلق مبادرته الرمضانية #إنستا_الخير للعام الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلق إنستجرام مبادرته الرمضانية «انستا_الخير» للعام الثاني على التوالي، ودعا الجميع حول العالم إلى التواصل ونشر أفعال الخير والمحبة عبر منصته الإلكترونية. وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، سيضطر الكثيرون إلى قضاء شهر رمضان بعيداً عن أحبائهم، لذلك يوفر لهم إنستجرام وسيلة مبتكرة للتعبير عن مشاعرهم وتشجيع بعضهم البعض ومشاركة المودة والعطاء.

ويُعدّ رمضان من أهم المناسبات على إنستجرام فقد استخدمت كلمة «رمضان» أكثر من 16 مليون مرة على المنصة في عام 2019 وحده. وهذا العام، شهد إنستجرام مشاركة الجميع استعداداتهم الرمضانية حيث سجّل 4 ملايين إشارة لـ«رمضان» خلال الشهر الماضي فقط.

وتعليقاً عن مبادرة #انستا_الخير، قالت ندى عنان، رئيسة الشؤون الإعلامية في إنستجرام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشير بياناتنا إلى أن شهر رمضان هو الفترة الأمثل التي يرغب خلالها المستخدمون بالتعبير عن مشاعرهم عبر إنستجرام ومشاركة لحظات المودة والعطاء وأفعال الخير. وقد لاحظنا زيادة لافتة في استخدام مفردات كلمة (الخير) في الفترة التي سبقت الشهر الفضيل بنسبة 40%، الأمر الذي شكّل مصدر إلهام لمبادرة #انستا_الخير التي عادت إلى منصتنا الإلكترونية للسنة الثانية على التوالي. ونودّ أن ندعو الجميع لاستخدام منصة إنستجرام لمشاركة أعمال الخير والعطاء والمساهمات والمبادرات اللطيفة من خلال تفعيل #انستا_الخير.»

فيما يلي مجموعة مبادرات أطلقها إنستجرام بمناسبة حلول الشهر الفضيل:

دعوة الجميع في كل أنحاء العالم لمشاركة أفعال الخير والعطاء وحتى أبسط المبادرات خلال الشهر الفضيل وتشجيع الآخرين على نشر المحبة من خلال وسم #انستا_الخير

تشمل أفعال الخير أبسط المبادرات والأفكار، مثلاً توجيه رسالة شكر للعاملين في الرعاية الصحية أو نشر تعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو استضافة جلسة إفطار إفتراضي يلتقي فيها الأصدقاء وأفراد العائلة من جميع أنحاء العالم باستخدام الأجهزة والمنصات الرقمية.

إعداد مجموعة من الأفكار والطرق المبتكرة لنشر أفعال الخير والمحبة عبر إنستجرام وتشجيع الجميع على المشاركة.

إعادة إطلاق الفلتر الرمضاني «Lantern»، وهو عبارة عن ظلال وأشكال مستوحاة من أجواء شهر رمضان وتحتوي على تهاني الشهر الفضيل بالإنجليزية والعربية والإندونيسية والتركية والفارسية. ويمكن العثور على الفلتر عند البحث عن كلمة «lantern» في الكاميرا الخاصة بالـقصص (Stories).

خلال شهر رمضان، سيعرض إنستجرام مشاركات أبرز لحظات وتجارب المؤثرون والمشاهير الرمضانية من حول العالم على منصته العالمية @Instagram

وانضم إلى مبادرة #انستا_الخير النجم المصري أحمد حلمي (@ahmedhelmy) الذي سيشارك متابعيه البالغ عددهم 11.6 مليون شخص رسائل خاصة حول عمل الخير وأشكاله المختلفة على حسابه على إنستجرام. وعن اختياره سفيرًا لمبادرة #انستا_الخير للعالم العربي، قال الفنان المصري أحمد حلمي: «تشكل هذه المبادرة خطوة إيجابية تجسد معاني وقيم الشهر الفضيل، حيث يتبارى الجميع في ممارسة جميع أشكال الخير والعطاء. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا، تبرز هذه المبادرة كوجهة تجمع المستخدمين لنشر قيم الخير خلال الشهر الفضيل، وأنا سعيد باختياري لإطلاق المبادرة في العالم العربي، وأتمنى أن تواصل عجلة الخير دورانها دون توقّف طوال شهر رمضان».

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