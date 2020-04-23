تعرفي علي طريقة تصنيع صابون طبيعي للجسم

يسبب الشتاء خشونة لبشرة الجسم وقساوة، ولذا يفضل استبدال منتجات العناية بالجسم الصيفية بمنتجات تحتوي على مواد مطرية للجسم ومنها الصابون، وإذا كنتم تفضلون المنتجات الطبيعية فسون نعرفكن اليوم على طريقة تصنيع صابون للجسم مطري ولا يحتوي على مواد كيماوية.

مكونات تصنيع صابون للجسم الجاف في الشتاء

العسل: يساعد بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة والمرونة دون تجفيفها. هذا يجعل العسل مثالي للبشرة الناضجة والجافة أو التال و يجعلها لطيفة وناعمة.

صابون السائل القشتالي: سيضمن لك هذا الصابون ما يكفي من الرغوة دون إضافة أي مواد كيميائية.

زيت فيتامين E: يساعد هذا الزيت على إصلاح وترطيب الجلد، وهو مضاد للأكسدة ويمكن أن يساعد على إطالة العمر الافتراضي لمنتجات العناية الشخصية محلية الصنع.

الزيوت العطرية: تساعد هذه الزيوت في تهدئة البشرة وإصلاحها بالإضافة إلى أنها تمنحك رائحة منعشة.

طريقة تصنيع صابون للجسم الجاف في الشتاء

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قومي بمزج كل من كوب الصابون السائل القشلي غير المعطر مع نصف كوب من العسل الخام والعضوي، 3 ملاعق من زيت اللافندر أو زيت الجوجوبا أو زيت البرتقال، أو زيت اللوز، بذور العنب ، السمسم. ملعقتين من زيت فيتامين E، تجدينه في الصيدليات، ومن ثم جمعي المكونات ﻓﻲ زﺟﺎﺟﺔ ذات غطاء وضعيها في البراد لمدة 12 ساعة قبل أول استخدام.

قومي بهز هذا الصابون بلطف قبل كل استعمال. ومن ثم وزعي كمية مناسبة على الليفة أو على الجسم مباشرة ونظفي بها جسمك.

لا تتنازلي عن تدليل بشرة جسمك وصنعي هذا الصابون للجسم المطري والطبيعي الذي قمنا بتعريفك بمكوناته وطريقة تصنيعه.

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