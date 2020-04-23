كيفية الحصول على حواجب مثالية

إن كنتِ من النساء اللواتي يخرّبن عن غير قصد جمال حاجبيها، فهذا لا يعني الاستسلام للأمر الواقع. لحسن الحظ أن أسرار بعض السيدات صاحبات الحواجب المثالية لم تعد أسراراً إذ باتت معروفة ومنتشرة أينما كان. من هنا، إن أردتِ أن تتمتّعي بحواجب مثالية ومرتّبة تبرز ملامح وجهكِ، تابعي قراءة السطور التالية واكتشفي ما هي الخطوات التي تقوم بها المرأة صاحبة الحواجب الرائعة.

تختار موديل الحواجب المناسب لشكل وجهها:

هذا ما تقوم به صاحبة الحواجب الرائعة قبل البدء بنتفهما أو رسمهما، إذ أن اختيار الموديل المناسب لشكل وجهها يجعل إطلالتها مثالية. إضغطي هنا للمزيد من المعلومات.

لا تبالغ في إزالة الشعيرات:

وخصوصاً الموجودة في الجهة العليا من الحاجبين حتى لا تقع في الخطأ فيصبح شكلهما مريع.

لا تستخدم مرآة مكبّرة:

تبتعد المرأة صاحبة الحواجب المثالية عن استخدام مرآة مكبّرة، فهي تظهر كلّ الشوائب والشعيرات بطريقة مضاعفة، مما قد يجعلها تفرط في التنظيف وجعل حاجبيها أرفع.

تنظّف خطّاً واحداً من القسم السفلي:

هذه الخطوة تساعد المرأة صاحبة الحواجب الجميلة بتحديد شكل حاجبيها بطريقة واضحة لكن غير مبالغ بها.

لا تلمس إطلاقاً الشعيرات الموجودة في النصف:

تتجنّب المرأة صاحبة الحواجب المثالية ملامسة الشعيرات الموجودة في الوسط، التي تزيد من كثافة حاجبيها وحتّى تزوّدهما بمظهر طبيعيّ.

تقوم بنتف حاجبيها بعد الاستحمام مباشرة:

خدعة ذكية تقوم بها المرأة صاحبة الحواجب الرائعة، إذ إن المياه الدافئة تليّن جذور الشعيرات فيصبح من السهل إزالتها بشكلٍ أسرع.

تعمل على قصّ الشعيرات الطويلة:

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تلجأ المرأة صاحبة الحواجب الرائعة إلى فرشاة خاصّة لتمشيط الحاجبين، بعدف قصّ الشعيرات الطويلة لتحديد شكلهما.

لا تجعل لون حاجبيها مطابق تماماً للون شعرها أبداً:

خطوة مهمّة تبتعد عنها صاحبة الحواجب الرائعة، حتّى لا تبدو أكبر في السن، بل تتركهما بلون أغمق من الشعر.

لا تكثر من تطبيق الألوان الداكنة عند رسم الحاجب:

هذه الخدعة التي تقوم بها المرأة صاحبة الحواجب المثالية تجنّبها الظهور وكأنّها ذاهبة إلى حفلة تنكرية.

تعمل على إضاءة حاجبيها:

تطبّق المرأة صاحبة الحواجب الرائعة تحت قوس الحاجبين هايلايتر أو أيشدو باللون الأبيض أو البيج لإضاءة عينيها وذلك بعد رسم الحواجب.

تتجنّب تطبيق المستحضرات على حاجبيها:

عند تطبيقها لكريمات العناية بالبشرة أو الفاونديشن، تحاول المرأة صاحبة الحواجب المثالية ألاّ تقترب من حاجبيها إذ إنّ هذه المستحضرات تعرقل نموّ الشعيرات.

تدلّكِ حاجبيها بزيت الخروع

إن كانت تريد تكثيف حاجبيها، تقوم المرأة صاحبة الحواجب الرائعة بتدليكهما بزيت الخروع يومياً لمدّة 3 دقائق لتعزيز نموّ الشعيرات.

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