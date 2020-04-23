صحة ورشاقة

باحثون يتوصلون لاختبار يمكنه الكشف عن الإصابة بكورونا خلال دقيقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يتوصلون لاختبار يمكنه الكشف عن الإصابة بكورونا خلال دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون بالجمعية الكيميائية الأمريكية مستشعرًا حيويًا جديدًا يمكنه اكتشاف فيروس من المسحات البلعومية الأنفية في أقل من دقيقة.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية أكد الخبراء على أن التشخيص والإدارة المبكران أمرًا بالغ الأهمية لإبطاء انتشار مرض فيروس كورونا فإن السباق مستمر لتطوير اختبارات تشخيصية للفيروس تكون أسرع وأسهل وأكثر دقة من الاختبارات الموجودة.

وطور الباحثون مستشعرًا حيويًا قائمًا على الترانزستور ذى تأثير ميداني يكتشف فيروس كورونا في المسحات البلعومية الأنفية من المرضى الذين يعانون من كوفيد 19 في أقل من دقيقة واحدة.

اختبار

حاليًا تعتمد معظم الاختبارات التشخيصية لـفيروس كورونا  على تقنية تسمى تفاعل سلسلة النسخ البلمرة العكسي في الوقت الحقيقي (RT-PCR) ، والتي تضخم الحمض النووي للفيروس من مسحات المريض بحيث يمكن الكشف عن كميات صغيرة من الفيروس .

Advertisements

ومع ذلك تستغرق الطريقة 3 ساعات على الأقل بما في ذلك خطوة لإعداد الحمض النووي الريبي الفيروسي للتحليل، ولكن الباحثين في الجمعيه الأمريكية للكيمياء أرادوا تطوير اختبار تشخيصي أسرع يمكنه تحليل عينات المرضى مباشرة من أنبوب العازلة الذي يحتوي على المسحات دون أي خطوات لإعداد العينة.

covid19-swab-neurosceinws

اعتمد الفريق في اختباره على ترانزستور ذو تأثير ميداني وورقة من الجرافين ذات الموصلية الإلكترونية العالية، وعلق الباحثون الأجسام المضادة ضد بروتين فيروس كورونا في الجرافين عندما أضافوا إما بروتين سبايك منقى أو فيروس  كورونا المستنبت إلى المستشعر  تسبب الارتباط بالجسم المضاد في تغيير التيار الكهربائي.

بعد ذلك ، اختبر الفريق التقنية على المسحات الأنفية البلعومية التي تم جمعها من المرضى الذين يعانون من كوفيد 19 أو ضوابط صحية بدون أي تحضير للعينة ، يمكن أن يميز المستشعر بين العينات من المرضى والمرضى الأصحاء يقول الباحثون إن الاختبار الجديد كان أقل حساسية بحوالي 2-4 مرات من RT-PCR ، ولكن يمكن استكشاف مواد مختلفة لتحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باحثون يتوصلون لاختبار يمكنه الكشف عن الإصابة بكورونا خلال دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا