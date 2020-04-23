شكرا لقرائتكم خبر عن دواء قديم لعلاج الالتهابات يدخل سباق كورونا لمنع مضاعفات الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يبحث الباحثون عن طرق لعلاج عدوى COVID-19 الشديدة، تتساءل تجربة جديدة عما إذا كان دواء لعلاج قديم التهاب مفاصل يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات خطيرة في المقام الأول.

الدواء المسمى كولشيسين، وفقًا للموقع الأمريكى "HealthDay News"، هو مضاد للالتهابات يتم وصفه منذ فترة طويلة كعلاج للنقرس، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل، ويعود تاريخه إلى آلاف السنين، وكان مصدر الدواء لأول مرة من زهرة الزعفران، بينما يستخدم الأطباء أحيانًا الكولشيسين لعلاج التهاب التامور، حيث يصاب الكيس المحيط بالقلب بالتهاب.

يقوم الباحثون الآن في الولايات المتحدة وكندا باختباره لغرض مختلف، وهو منع مرضى COVID-19 عاليي الخطورة من الإصابة بالمرض بما يكفي لدخول المستشفى.



عقار للالتهابات لمرضى كورونا

الكولشيسين هو مجرد واحد من العديد من الأدوية المضادة للالتهابات حاليًا في التجارب السريرية لعلاج COVID-19، والاعتقاد المتزايد بأن أسوأ آثار عدوى الفيروس التاجي لا ينجم عن الفيروس نفسه ، ولكن بسبب رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة ، المعروف باسم عاصفة السيتوكين.

قال الدكتور راندي كرون ، اختصاصي أمراض الروماتيزم في جامعة ألاباما في برمنجهام: "أعتقد أن هناك أدلة قوية على أن عاصفة السيتوكين متورطة فى التسبب بالمرض، ففي عاصفة السيتوكين ، ينتقل الجهاز المناعي بشكل مفرط ، ويغمر الجسم بالبروتينات (السيتوكينات) التي تسبب التهابًا واسع النطاق. وهذا يسبب في كثير من الأحيان تلفا قاتلا للأعضاء.

هناك بالفعل عدد قليل من الأدوية القوية المضادة للالتهابات ، المستخدمة في حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، في تجارب المرحلة الأخيرة، حيث تتضمن هذه الدراسات المرضى الذين دخلوا المستشفى بالفعل مع الالتهاب الرئوي COVID-19.

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وقال الباحث بريسيلا هسو، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو (UCSF)، إن دراسة الكولشيسين مختلفة، مضيفا أن أحد الجوانب الفريدة هو أننا نحاول أن نصل إلى ذلك قبل أن يحتاج الناس إلى دخول المستشفى".

وعلى عكس الأدوية التي يتم اختبارها في مرضى المستشفيات، فأن الكولشيسين وفقا للتقرير، والتي يتم إعطاؤها عن طريق الحقن أو الحقن، من السهل تناول أقراص الكولشيسين وغير مكلفة، وله تاريخ طويل من الاستخدام الآمن للنقرس، وأضاف هيسو أنه بالإضافة إلى ذلك، وجدت تجربة حديثة أن جرعة منخفضة من الكولشيسين تفيد الأشخاص الذين عانوا مؤخرًا من أزمة قلبية. قلل المرضى الذين تناولوا قرصًا واحدًا يوميًا من خطر الإصابة بمزيد من مضاعفات القلب أو السكتة الدماغية على مدار العامين المقبلين.

وتهدف التجربة إلى تسجيل 6000 مريض تم تشخيص إصابتهم حديثًا بـ COVID-19 والذين هم في خطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة - لأنهم أكبر من 69 عامًا، أو لديهم حالات مثل أمراض القلب أو الرئة.

وللحفاظ على هؤلاء المرضى معزولين في المنزل، فأنهم سيتلقون الدواء عن طريق البريد، وسيجريون زيارات متابعة عبر الفيديو أو الهاتف حيث سينظر الباحثون فيما إذا كان هذا الإجراء يقلل من معدلات دخول المستشفيات والوفيات على مدى شهر واحد.