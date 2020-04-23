هل نجح الطب الصيني الشعبى في علاج فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصين معدلات مرتفعة في الشفاء والتعافي من فيروس كورونا، ولكن ما سر هذا التعافى، ذكرت مصادر رسمية صينية أن استخدام الصين للطب الصيني التقليدي بجانب العلاج بالأدوية كان سبباً في تعافي الكثير من المرضى، في هذا التقرير نتعرف على دورالطب الشعبى فى الصين وهل له دوراَ في علاج فيروس كورونا.

ذكر موقع جريدة "china morning post" أن 85% من مرضى كورونا في الصين تعافوا بالطب التقليدي إلى جانب الأدوية المضادة للفيروسات

وقال شياو جون، المتحدث باسم لجنة الصحة في بكين إن الطب الصيني التقليدي قد ساهم بشكل كبير في شفاء المرضى، حيث إن 87 % من مرضى كورونا في بكين حصلوا على أدوية شعبية و92 % منهم أظهروا تحسنا.

وقال آنج شيانبو، مدير قسم الطب التكاملي في مستشفى بكين، إن 90% من حالات الإصابة بكورونا يتلقون الطب الصيني التقليدي كجزء من العلاج.

وقال إن معدل فعالية العلاج الصيني التقليدي كان 87.5 % وارتفع الرقم إلى 92.3 % مع إضافة الأدوية العادية.

وأوضح أن "الطب الصيني يمارس منذ 3000 سنة على الأقل.. إنها حكمة أجدادنا وما زالت تتقدم".

أعشاب ومكملات غذائية تستخدمها الصين لعلاج كورونا

وفقاً لموقع "edicinenet" تتضمن بعض المكملات الغذائية والأعشاب المدرجة في المجلة الصينية للطب التكاملي المقترحة للاستخدام في علاج أو الوقاية من فيروس كورونا ما يلي:

-فروكتوس فورسيثيا (ليانكياو)

-راديكس أستراجيلي (هوانكي)

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-راديكس جلايسيرهيز "جانكاو"

-فانجفينج.

- جينجيهوا.

كما نشرت وكالة أنباء شينخوا الصينية مقالا عن حساء "تشينجفي بايدو"، وهو مصنوع من عشبة الإيفيدرا والعرقسوس ومكونات أخرى، حيث صرح مدير مستشفى الطب الصيني التقليدي بأن المشروب كان فعالا في علاج أعراض مئات من مرضى COVID-19.

أدلة علمية ضئيلة على نجاح الطب الشعبى

ووفقاً لموقع "medicinenet" فإن نجاح بعض الأعشاب والممارسات القديمة على الحماية من فيروس كورونا أو تخفيف أعراضه تأتي مع أدلة علمية ضئيلة.

وقال بعض الأطباء أن بعض العلاجات التكميلية البديلة مثل تلك التي تتضمن الطب الصيني التقليدي (TCM) ربما لن تؤذي، بشرط أن تستمر في اتباع بروتوكولات العلاج القائمة على الأدلة لحالتك وإخبار طبيبك بكل شيء تتناوله.

ومن جانبها حذرت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة "NiH" من أن فوائد العلاج المزعومة ليست حاسمة فحسب، بل قد يتم أيضًا غش بعض منتجات الأعشاب والمكملات التكميلية للطب الصيني التقليدي بالمبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية الصناعية أو الأدوية التي تستلزم وصفة طبية وغيرها من المواد.

وذكر المعهد الأمريكي للصحة أن "دراسات المنتجات العشبية الصينية المستخدمة في الطب الصيني التقليدي لمجموعة من الحالات الطبية كانت لها نتائج متباينة، لأن العديد من الدراسات ليست جيدة بما يكفى ولا يمكن التوصل إلى استنتاجات ثابتة حول فعاليتها."