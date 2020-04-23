شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صينية: طفرات فيروس كورونا يمكن أن تغير من قدرته على التسبب فى شدة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل فريق من الصين إلى أن الفيروس التاجي الجديد كورونا، قد طور طفرات تمكنه من تغيير الطريقة التي يسبب بها المرض "بشكل كبير".

وتمكن الباحثون من تحديد 33 طفرة في فيروس كورونا ، 19 منها يقولون إنها جديدة.

لم تتم مراجعة الدراسة ، التي ظهرت على موقع medRxiv.org ، من قبل النظراء لتقييم الأساليب والنتائج، لذا ينبغى النظر في الاستنتاجات بحذر، ومع ذلك ، يبدو أن النتائج تتناسب مع أبحاث أخرى حول طفرات في فيروس كورونا COVID-19.



طفرات كورونا والتسبب فىالمرض

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أظهرت النتائج أن شدة المرض مرتبطة بالطفرات في سلالات معينة، وكتب الباحثون : "نقدم دليلا مباشرا على أن السارس - CoV - 2 اكتسب طفرات قادرة على تغيير مسبباته المرضية بشكل كبير."

على الصعيد العالمي ، كان هناك أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة من COVID-19 ، مع ما يقرب من 180،000 حالة وفاة ، وفقًا لمتتبع جامعة جونز هوبكنز. انتشرت الآن إلى 185 دولة ومنطقة ، ووصلت إلى كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية. الولايات المتحدة هي الأكثر تضررا ، مع أكثر من 825،000 من الحالات المعروفة.

أظهرت النتائج التي توصل إليها الفريق أن هناك اختلافًا بمقدار 270 مرة بين بعض السلالات من حيث الحمل الفيروسي وأوضح الباحثون أن الطفرات التي لوحظت في الدراسة ، وربما في العزلات الفيروسية التي تم جمعها حول العالم ، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القدرة المرضية لفيروس كورونا.

في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلة "Newsweek" الأمريكية ، قال مؤلف الدراسة تشاو جيانغ ، من جامعة تشجيانغ ، أنه من دون تسلسل سلالة CoS-2 الأولى ، من الصعب تحديد كيف يمكن لهذه الطفرات أن تغير قدرة الفيروس على التأثير على البشر، يمكننا فقط ان نقول ان هذه الطفرات يمكن ان تجعل الفيروس اقوى واضعف على حد سواء ، حسب النوع الذي تنظر اليه ".