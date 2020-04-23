رجيم صحي للأسبوع الأول من رمضان

أقل من 3 أيام تفصلنا عن شهر رمضان الفضيل، وهو فرصة عظيمة للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون العنيدة، التي تعاني منها شريحة كبيرة من السيدات، وهناك العديد من الأنظمة الغذائية والحميات التي تساعدك على إنقاص الوزن في شهر رمضان، والوصول إلى الجسم المثالي، وحرصنا على تقديم رجيم الأسبوع الأول من رمضان لإنقاص 3 كيلو جرام من الوزن:

اليوم الأول

وجبة الإفطار

ربع فرخة مشوية + 3 ملاعق أرز + طبق شوربة + طبق كوسة + طبق سلطة.

وجبة السحور

2 بيضة مسلوقة + نصف رغيف بلدي + ثمرة فاكهة حسب الرغبة.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار

قطعة لحم مشوية + 3 ملاعق مكرونة + طبق شوربة + طبق سلطة.

وجبة السحور

50 جرام جبن شيدر + نصف رغيف بلدي + بيضة مسلوقة.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار

قطعة لحم مشوية + 3 ملاعق أرز + 5 ملاعق فاصوليا + طبق شوربة + طبق سلطة.

وجبة السحور

نصف علبة تونة مصفاة من الزيت + طبق سلطة + نصف رغيف خبز بلدي.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار

ربع دجاجة (فرخة) مشوية + طبق ملوخية + 3 ملاعق أرز + طبق شوربة + طبق سلطة.

وجبة السحور

4 ملاعق فول + 50 جرام جبن قريش + نصف رغيف بلدي + كوب لبن (حليب) منزوع الدسم.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار

6 ملاعق مكرونة بالصلصة واللحم المفروم + طبق شوربة + طبق سلطة.

وجبة السحور

علبة زبادي منزوع الدسم وثمرتي فاكهة.

اليوم السادس

وجبة الإفطار

ربع فرخة مشوية او مسلوقة + 3 ملاعق أرز + 3 حبات خرشوف باللحم المفروم + طبق شوربة + سلطة.

وجبة السحور

4 ملاعق فول مع قليل من زيت الزيتون + نصف رغيف بلدي + علبة زبادي منزوع الدسم. Advertisements

اليوم السابع

وجبة الإفطار

نصف فرخة مسلوقة + طبق شوربة + طبق خضار مشوي.

وجبة السحور

طبق كبير من سلطة الفواكه.

يمكنك تناول قطعة واحدة من القطايف أو الكنافة أو البسبوسة بين الإفطار والسحور. اقرئي أيضا رجيم الأسبوع الثاني لرمضان لإنقاص 5 كيلوغرامات من دون حرمان رجيم يناسب المرضعات للخروج من رمضان بجسم رشيق رجيم صحي يعتبر الأفضل في حرق الدهون قبل رمضان شاهدي أيضا

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