دراسة تؤكّد أنّ "كورونا" يهاجم بطانة الأوعية الدموية فى جميع الجسم

أكد عدد من الباحثين، أن فيروس كورونا عندما يهاجم الجسم يدخل "خط الدفاع" ويسبب مشاكل في الدورة الدموية، لذا قد يقترح أن تعزيز صحة الأوعية الدموية قد يكون مفتاحًا للتعامل مع Covid-19.

ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة The Lancet ، فأن فيروس كورونا يهاجم بطانة الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم ، مما قد يؤدي في النهاية إلى فشل متعدد في الأعضاء.

وقال فرانك روتشيتسكا، مؤلف الورقة البحثية من مستشفى جامعة زيوريخ: "هذا الفيروس لا يهاجم الرئتين فحسب ، بل يهاجم الأوعية الدموية في كل مكان بالجسم، وأضافوا أن الفيروس، يسبب أكثر من الالتهاب الرئوي.

ووفقا للبحث، فأن الفيروس عندما يهاجم الجسم فأنه يدخل إلى [طبقة الخلايا] ، والتى تمثل خط الدفاع عن الأوعية الدموية،لذلك فإنه يقلل من دفاعك ويسبب مشاكل في دوران الأوعية الدقيقة.

بعد ذلك، يقلل الفيروس من تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم ويوقف الدورة الدموية في نهاية المطاف ، وفقًا لروشيتسكا ، رئيس مركز القلب وقسم أمراض القلب في المستشفى الجامعي في سويسرا.

وقال "من خلال ما نراه سريريا ، يعاني المرضى من مشاكل في جميع الأعضاء - في القلب والكلى والأمعاء وفي كل مكان، وهذا يفسر أيضًا سبب كون المدخنين والأشخاص الذين يعانون من ظروف طبية كامنة، والذين يعانون من ضعف وظيفة بطانة الأوعية الدموية ، أو الأوعية الدموية غير الصحية ، أكثر عرضة للفيروس الجديد، وشملت هذه الحالات الأساسية ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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حيث وجدت الدراسة، عناصر فيروسية داخل الخلايا البطانية ، والتي تبطن داخل الأوعية الدموية ، والخلايا الالتهابية في مرضى Covid-19، فمن خلال عمليات التشريح التي أجريت على مرضى كورونا، وجدت أيضًا أن بطانات الأوعية الدموية "مليئة بالفيروسات" وأن وظيفة الأوعية تضعف في جميع أعضائها.

بناءً على هذه النتائج ، اقترح الباحثون علاجات لتثبيت بطانة الخلايا أثناء معالجة التكاثر الفيروسي، خاصة مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (أدوية القلب المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم] والأدوية المضادة للالتهابات، والتى تجعل البطانة أقوى.

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