شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب الأشعة على العمود الفقرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشعة السينية للعمود الفقري من أهم أنواع الفحوصات التي قد يطلبها طبيبك لمعرفة سبب آلام الظهر أو الرقبة، حيث يستخدم الإشعاع لعمل صور مفصلة لعظام العمود الفقري، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على سبب طلب الطبيب الآشعة للعمود الفقرى وأهميتها، وفقاً لموقع "webmd".

كما يمكن لطبيبك أن يأخذ أشعة سينية منفصلة تركز على الأجزاء المختلفة من العمود الفقري، والتي تتكون من 33 عظمة صغيرة تسمى الفقرات وينقسم عمودك الفقري إلى أقسام:

-العمود الفقري العنقي (الرقبة).

-العمود الفقري الصدري (منطقة الصدر).

-العمود الفقري القطني (أسفل الظهر).

-المنطقة العجزية (قاعدة العمود الفقري).

-العصعص (آخر عظمة في أسفل العمود الفقري).

أسباب تجعل طبيبك يطلب الآشعة للعمود الفقري

يمكن أن تساعد الأشعة السينية للعمود الفقري طبيبك في معرفة ما إذا كان لديك:

كسر العظام .

-التهاب المفاصل.

-مشاكل القرص الفقري.

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-أورام.

- هشاشة العظام.

-منحنيات غير طبيعية في العمود الفقري.

-عدوى.

-مشاكل العمود الفقري التي ولدت بها.

على الرغم من أن الأشعة السينية لا تظهر تفاصيل كثيرة مثل اختبارات التصوير الأخرى، إلا أنها غالبًا ما تكون الاختبارات التي يستخدمها الأطباء في البداية لمساعدتهم على اتخاذ قرار بشأن خطواتك التالية.

وللحصول على الصور الأكثر تفصيلاً للعمود الفقري وجميع أجزائه، يقترح الأطباء غالبًا التصوير بالرنين المغناطيسي.

قد تستلقى على طاولة بحيث يكون الآشعة فوقك أو قد تحتاج إلى الوقوف بجانب جهاز الأشعة السينية ، كما قد يطلب طبيبك أيضًا الحصول على صور من الأمام وجانب العمود الفقري ، أو أثناء التمدد أو الانحناء.

تستغرق الأشعة السينية حوالي 5 دقائق حتى تكتمل، ولكن يمكنك البقاء في الغرفة لفترة أطول ، اعتمادًا على عدد الصور والمشاهدات التي يحتاجها طبيبك.

عند الانتهاء من جلسة التصوير بالأشعة السينية ، سيقوم الفني بمعالجة الصور، قد يطلب منك الانتظار بضع دقائق للتأكد من أن الصور واضحة.