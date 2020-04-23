شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون من الإفراط بهذا المشروب خلال العزل المنزلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت الحظر والعزل المنزلى، يلجأ العديد من الأشخاص، إلى الإفراط فى تناول الطعام، أو شرب مشروبات معينة، بدافع الملل، وهناك مشروبات معنية تحظى بأهمية كبيرة، وتلقى رواجا واسعا مع استمرار فترات العزل المنزلى.

وفى هذا الإطار، حذر عدد كبير من الأطباء من الإفراط في تناول مشروب ازداد اعتماد الناس عليه في ظل فرض العزل المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهى المشروبات الساخنة التى تحتوى الكافيين وأبرزها الشاي، خلال قضاء الناس فترة الحجر الصحي المنزلي، وفقا لموقع سبوتينك.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانيةن سبب التحذيرات من مادة "التانين" التي يحتوي عليها الشاي، إذ أكدت التحذيرات الطبية أنها تعوق امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن الرئيسية مثل الحديد والكالسيوم.

وأوضح أطباء أن الشاي مثله مثل القهوة يحتوي على الكثير من الكافيين، ولا صحة لما يشاع عن احتوائه على نسبة أقل من الكافيين.

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وطالب الأطباء بضرورة شرب الشاى باعتدال، واقتصار عدد مرات شربهم على 4 أو خمس مرات كحد أقصى.

وكما ناشد الأطباء ضرورة تناول أكواب الشاي والقهوة على فترات متباعدة خلال اليوم، وبعيدا عن أوقات تناول الطعام لتجنب الضرر الكامن خلفه.

وفى سياق آخر يعد الشاى من المشروبات الهامة لدي البعض، فعند الاستيقاظ من النوم يسعى الكثيرون لتناول هذا المشورب ذا المذاق الرائع، وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أبرز فوائد وأيضا أضرار تناول الشاي، وفقا لموقع "webmed".

أشار التقرير، أن هناك العديد من التحذيرات الخاصة في الإسراف في تناول الشاي، أيضا بعض الفوائد ومنها:

فالإسراف في تناول الشاي للمرأة الحمل يعد من الأمور التي تعرضها للإجهاض، أو ولادة طفل ذى وزن قليل، ولذا يجب على الحامل عدم الإكثار في تناوله.