معلومات عن عقار جستيكول – Justechol

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محتويات عقار جستيكول Justechol أحد الأدوية الخاصة بعلاج حالات ارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم مثل دواء كريستور و غيرها . ؛ حيث أنها تُعد من أكثر الحالات التي لها آثار ضارة على الصحة العامة للجسم . دواعي استخدام عقار جستيكول – Justechol يُستخدم جستيكول بغرض الحد من نسبة الكولسترول الضار في الدم من ” البروتين الدهني المنخفض الكثافة ( LDL ) ” ، وأيضًا الدهون الثلاثية في الدم .

يعمل عقار justechol tablet على الحد من سرعة تخليق أو إفراز الكولسترول في الجسم .

كما يُقلل نسبة الكولسترول المتراكم على جدران الشرايين .

يعمل على زيادة نسبة الكولسترول الجيد ” البروتين الدهني العالي الكثافة ( HDL ) ” .

بالإضافة إلى تقليل معدل كل من الكولسترول ، والدهون ، وأي من المواد الدهنية الأخرى في جسم الأطفال من عمر 10 سنوات ، إلى عمر 17 سنة ، وأيضًا المصابين بحالة فرط كولسترول الدم غير المتجانس العائلي ، وهي حالة وراثية لا يمكن من خلالها التخلص من كولسترول الجسم .

غير المتجانس العائلي ، وهي حالة وراثية لا يمكن من خلالها التخلص من كولسترول الجسم . يُمكن أيضًا لعقار جستيكول أن يُساعد في علاج الحالة الوراثية التي تكون فيها معدلات الكولسترول الدهني منخفض الكثافة للأشخاص البالغين عالية ، وهو ما يُعرف بحالة فرط كولسترول الدم العائلي متماثل الزيجوت .

يُقلل هذا العقار من تطوير الإصابة بتراكم الدهون ، والكلوسترول ، والمواد الدهنية الأخرى في شرايين القلب ، فيما يُعرف باسم ” تصلب الشرايين ” .

” . كما يعمل على خفض فرص الإصابة بالسكتات الدماغية ، وأيضًا النوبات القلبية ، وتطورات الذبحة الصدرية ، وتقليل فرص العمليات الجراحية بهدف استعادة تدفق الدم لعضلات القلب . [1] [2]

مثبط اختزال ” HMG-CoA ” ، كما ينتمي إلى ” Justechol ” . استخدام عقار جستيكول – Justechol احرص على قراءة النشرة الداخلية المرفقة مع الدواء وما بها من إرشادات استعمال ، وحفظ من الشركة المصنعة للدواء .

يجب استشارة الطبيب المختص قبل البدء في تناول العقار ، وطرح جميع الأسئلة التي تدور حول الداء .

يُمكن تناول عقار جستيكول بدون تناول الطعام ، أو مع تناول الطعام ؛ فلا يُشترط الطعام من عدمه .

الجرعة المثلى لدواء Justechol tablet تتراوح من 5 مللي جرام مرة واحدة في اليوم إلى 40 مللي جرام مرة واحدة في اليوم .

الجرعة الشائعة للأطفال تتراوح من من 5 مللي جرام في اليوم إلى 20 مللي جرام في اليوم .

أما عن الجرع القصوى للأشخاص البالغين من عقار Justechol tablet هي 40 مللي جرام في اليوم .

يجب الاستمرار في تناول هذا الدواء وفقًا لتوصيات الطبيب المختص حتى في حالة الشعور بالتحسن .

يجب إخبار الطبيب في حالة عدم الشعور بالتحسن على هذا الدواء .

عليك إخبار الطبيب إذا كان لديك أي مشكلة في العضلات ، أو أي ألم عضلي ، أو ضعف ، أو انهيار في العضلات .

يجب عليك إخبار الطبيب في حالة وجود أي مشكلة في الكلى .

في حالة المرضى المصابين بحالة خطيرة من أداء الكلى الغير طبيعي تبدأ الجرعات من هذا العقار من 5 مللي جرام مرة واحدة في اليوم ، ولا يجب أن تتخطى الجرعة 10 جرام لمرة واجدة فقط في اليوم .

في حالة وجود أي مشكلة في الكبد فيجب عليك اتباع أهم الاحتياطات التي تتعلق بمرضى حالات الكبد النشطة عند استعمال هذا الدواء .

في حالة الرغبة في التوقف عن استعمال هذا الدواء يجب استشارة الطبيب أولًا .

من الممكن أن يُوصي الطبيب المختص بتجربة جرعة أولية بسيطة من هذا الدواء لمعرفة تأثيره ، واستجابة الجسم له .

عليك اتباع جميع تعليمات الطبيب حسب حالتك .

من الممكن أن تكون الآثار الجانبية لهذا العقار كثيرة في حالة المرضى كبار السن ، وفي هذه الحالات يُمكن أن يُوصي الطبيب بجرعات أقل .

يجب معرفة وزن الطفل ، وعمره قبل البدء في إعطائه هذا الدواء لمعرفة الجرعات الصحيحة التي تتناسب معه .

يُمكنك معرفة الجرعة التي تتناسب مع طفلك من خلال قراءة جرعات الأطفال الموجودة في النشرة المرفقة .

عليك الامتناع عن تناول الكحول عند استخدام هذا الدواء .

من الممكن الاضطرار إلى إجراء اختبارات و تحاليل إنزيمات الكبد مثل ” AST (SGOT) ” ، أو ” ALT (SGOT) ” قبل وصف هذا الدواء لك .

مثل ” AST (SGOT) ” ، أو ” ALT (SGOT) ” قبل وصف هذا الدواء لك . من الممكن أن يطلب الطبيب من أداء اختبار الكولسترل .

يُخزن عقار Justechol Tablet في درجة مئوية تتراوح من 20 درجة مئوية ، إلى 25 درجة مئوية .

كما يتم تخزينه بعيدًا عن الرطوبة ، وبعيدًا عن متناول الأطفال ، والحيوانات الأليفة .

لا تقم بإعطاء جرعات عقال جسيكول لأي شخص لديه نفس الأعراض ؛ فيجب استشارة الطبيب أولًا . [1] تحديد جرعة عقار جستيكول – Justechol الحالة العامة لصحة المريض .

عمر المريض .

حالة الكبد .

حالة الكلى .

الأدوية الأخرى التي يستخدمها المريض ، وأي مكملات غذائية أو عشبية يتم تناولها . [1] جرعة عقار جستيكول – Justechol جرعة الخاصة بالحالات الوراثية يكون فيها معدل الكولسترول الدهني منخفض الكثافة مرتفعة ، وهي حالة (فرط كوليسترول الدم العائلي متماثل الزيجوت) بالغ ، وتتراوح الجرعة الموصى بها من 5 إلى 40 مللي جرام لمرة في اليوم.

جرام لمرة في اليوم. تكون الجرعة الأولي 20 مللي جرام لمرة في اليوم ، ويكون الحد الأقصى 40 مللي جرام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 17 عام ، وتكون الجرعة الموصى بها هي 20 مللي جرام لمرة واحدة في اليوم.

تتراوح الجرعة الأولي من 5 إلى 10 مللي جرام لمرة واحدة في اليوم ، وذلك حسب وزن المريض ، وعمره ، وما إذا كان يتناول علاج الستاتين السابق ، ويكون الحد الأقصى للجرعة 20 مللي جرام لمرة واحدة في اليوم في حالة الاضطراب الوراثي الذي يتسبب في إحداث معدلات عالية للغاية من الكوليسترول ، والتي لها الكثير من الآثار الجانبية (فرط كوليسترول الدم العائلي غير المتماثل) .

في حالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى أقل من 10 سنوات تتراوح الجرعة الموصى بها من 5 إلى 10 مللي جرام مرة واحدة في اليوم.

مرة واحدة في اليوم. تكون الجرعة الأولى 5 مللي جرام في اليوم الواحد ، بينما يكون الحد الأقصى للجرعة 10 مللي جرام في حالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 17 سنة .

تتراوح الجرعة الموصى بها من 5 إلى 20 مللي جرام لمرة واحدة في اليوم ، ويصل الحد الأقصى إلى 20 مللي جرام .

يعتمد الحد الأدنى للعمر 6 سنوات ، والحد الأقصى للعمر 75 سنة فما فوق على حساب الجرعة للأطفال ، كما يُفضل استخدام حاسبة الجرعة على أساس الوزن لمعرفة الجرعة المناسبة حسب وزن الطفل ، ومن الأفضل استشارة الطبيب. بينما الحد الأدنى للعمر 6 سنوات الحد الأقصى للعمر 75 سنة فما فوق حساب الجرعة للأطفال لحساب الجرعة للأطفال ، يرجى استخدام حاسبة الجرعة على أساس الوزن لحساب الجرعة المناسبة حسب وزن طفلك. [1] في حالة الجرعة المفرطة لا يجب تناول جرعة زائدة من هذا العقار بأكثر من 5مللي جرام في اليوم الواحد .

في حالة تناول جرعة زائدة من علاج جستيكول فلا يوجد علاج محدد يُمكنك تناوله ، أو خطوات يُمكنك القيام بها ، فقط عليك استشارة الطبيب ، ومن الأفضل الاتصال بمركز مراقبة السموم في مدينتك . [1] الآثار الجانبية لعقار جستيكول الإصابة بالدوخة .

حالات الإمساك .

الإصابة بالصداع .

ارتفاع معدل السكر في الدم .

آلام في العضلات .

الشعور بالغثيان .

آلام في المعدة .

الضعف العام . المراجع

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