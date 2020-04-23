شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الوجبات السريعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنصح العديد من المنظمات الصحية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، باستمرار الناس بغسل اليدين، والحفاظ على النظافة فى محيطهم، وذلك لأن فيروس كورونا التاجى ينتقل بشكل أساسى من خلال الأسطح، وهى الأشياء التى تستقر فيها قطرات "رزاز" الهواء المصابة، وتنتقل إلى البشر عند لمسها ثم لمس أعينهم، أو أنفهم، أو فمهم.



هل يمكن ان ينتقل فيروس كورونا من خلال لرطعمة الجاهزة ؟

وقال موقع "boldsky" يمكن أن يكون أى شىء من الصحف، إلى مقابض الأبواب، أو من الطاولة إلى الكرسى، موضحة أن السؤال الذى يزعج الناس هو، ما إذا كانت الوجبات الجاهزة أو الطرود التى يتم شراؤها من أحد المطاعم، يمكن أن تكون بمثابة وسيلة لنشر عدوى فيروس كورونا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية من غير المحتمل أن يصاب الشخص بفيروس كورونا "COVID-19" من الطعام، ومع ذلك، إلى حد ما، قد تعمل عبوات الطعام على نشر العدوى، فيمكن أن يحدث هذا عندما يسعل الشخص الإيجابى لفيروس كورونا أو يعطس على علب الطعام، وشخص آخر يلامسها عن طريق الخطأ ثم يلمس عينيه أو فمه، وتتخذ المنظمات الصحية والصناعات الغذائية تدابير وقائية كافية، وتضمن إجراء فحوصات صحية يومية لعمالها.

وفى العديد من البلدان يحافظ أصحاب المتاجر على قاعدة المسافة الاجتماعية، وكذلك لا يسمحون للعملاء بدون قناع، وبدون تعقيم اليدين، لمنع تلوث الطعام بفيروس كورونا، وقال الموقع تمارس إدارة سلامة الأغذية في إطار برامجها المسبقة النظافة الجيدة، والصرف الصحي، والتنظيف، ونظافة المتاجر، ونظافة النقل، وغيرها من أجل بيئة معالجة صحية.

Advertisements

ووفقًا للدراسات يمكن أن يعيش فيروس كورونا على البلاستيك، والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تصل إلى 72 ساعة، بينما لمدة 4 ساعات على النحاس، و24 ساعة على الورق المقوى، بالنظر إلى العمر المتوقع للفيروس على الأسطح المختلفة، قدمت العديد من الصناعات الغذائية تدريبًا مناسبًا لعمالها على مبادئ النظافة وتغليف المواد الغذائية، لذلك، مع كل تدابير السلامة، فإن فرص بقاء الفيروس على العبوات الغذائية منخفضة للغاية.

هناك عدة عوامل تقلل من فرص انتشار فيروس كورونا "COVID-19 " من خلال الطعام، أهم شيء هو سلامة الغذاء، كما سبق الذكر، تعمل الصناعات الغذائية بالفعل بجد، وتتخذ التدابير اللازمة لمنع العدوى، سبب آخر هو أن الطعام لا يعمل بمثابة أرض خصبة للفيروسات، على عكس البكتيريا، وبالتالي لا يمكن أن يتكاثر على هذه الأسطح، ولكن يمكن أن يبقى هناك لبضع ساعات فقط، حتى إذا استهلكنا طعامًا يحتوي على فيروس كورونا، فإن الحمض الموجود في المعدة لن يجعلها تعيش لفترة أطول.

وأكد الموقع، أن هذه بعض النظريات التي تثبت أن الطعام لا يمكنه نشر فيروس كورونا ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة في المنطقة.

وأشار إلى أنه أفضل طريقة لضمان سلامة طعامك هى الطهى فى مطبخك، لا تأكل الأطعمة النيئة، خاصة منتجات اللحوم، ولا تتناولها إلا بعد الطهى المناسب، وذلك لأن عدة أنواع من الفيروسات، والبكتيريا، تقتل فى درجات حرارة عالية، إذا كان طلب الطعام من الخارج، فتأكد من أنه ساخن وإذا لم يكن كذلك، قم أولاً بإعادة تسخينه ثم تناوله.