شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: الصين تفرض حجرا صحيا على 10 ملايين مواطن بمدينة هاربين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن فرض السلطات الصينية إجراءات الحجر الصحى على مدينة هاربين، والتي يصل تعداد سكانها إلى 10 ملايين نسمة للحد من تفشي فيروس كورونا بعد أن أصيب أكثر من 70 شخص بالعدوى.

ووفقا لتقرير ديلى ميل اعتمدت مدينة هاربين في شمال شرق الصين إجراءات الحجر الصحي القاسية ، وحظر المسئولون التجمعات وتم تركيب نقاط التفتيش في المطار ومحطات القطار لفحص المسافرين ويأتي ذلك بعد اكتشاف مجموعة من الحالات تضم عشرات في المدينة

وتبنت إحدى المدن الصينية الكبرى إجراءات الحجر الصحي القاسية ضد الفيروس التاجي الجديد بعد اكتشاف تفشي جديد هناك حيث أفادت تقارير إعلامية بأن أكثر من 70 شخصًا أصيبوا بالفحص ويخضع أكثر من 4000 شخص للاختبار في هاربين بعد أن يعتقد أن أحد الطلاب قد "استورد" الفيروس إلى المدينة عند عودته من نيويورك.

وحظر المسؤولون التجمعات وأمروا بمراقبة الزوار والمركبات غير المحلية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، تم تركيب نقاط التفتيش في المطار ومحطات القطار لفحص تلك القادمة من أماكن أخرى.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه الصين اليوم أنه لم يبق سوى اثنين من المرضى المصابين بأمراض خطيرة في ووهان المركز السابق للوباء.

تتصارع هاربين عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرق الصين مع ما يعتبر الآن أكبر تفشي لفيروس كورونا في البلاد، وأصدرت الحكومة أمس تعليمات بإرشاد المزيد من القيود على سكانها وزوارها وحركة المرور الواردة.

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وتضمنت الحذيرات أنه قبل دخول أي مرافق عامة ومجمعات سكنية يجب على الأشخاص استخدام تطبيق صحي معتمد من الحكومة لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس وقياس درجة حرارتهم وارتداء قناع للوجه، كما يجب على السكان اتباع تدابير إبعاد اجتماعي وحظر حفلات الزفاف والجنازات والعروض العامة والمؤتمرات

وسيتم وضع جميع الحالات المؤكدة و المشتبه فيها و عديمة الأعراض واتصالاتهم الوثيقة في الحجر الصحي الصارم وعزل جميع جيرانهم في نفس المبنى في المنزل لمدة أسبوعين مع مراقبة على مدار الساعة.

الحالات غير المصحوبة بأعراض هي تلك التي تحمل الفيروس ولكن لا تظهر عليها أي أعراض لا يزال بإمكانهم نشر الفيروس للآخرين.

يجب على أي شخص في الحجر الصحي المنزلي اجتياز اختبارين للحمض النووي، كشفان عن الفيروس التاجي واختبار واحد للأجسام المضادة مما يوضح ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس في الماضي.

ويقول المسؤولون إن الفيروس "تم استيراده" على الأرجح إلى المدينة من قبل طالب عاد من الولايات المتحدة ، وقالت حكومة المدينة هذا الشهر إنها تفرض 28 يومًا من الحجر الصحي لجميع الوافدين من الخارج مع اختبارين للحمض النووي واختبار الأجسام المضادة لكل منهما. وقالت حكومة المدينة هذا الشهر إنها تأمر 28 يومًا من الحجر الصحي لجميع الوافدين من الخارج ، مع اختبارين للحمض النووي

أبلغت هيلونغجيانغ حتى الآن عن 540 حالة محلية مؤكدة ، بما في ذلك 470 حالة خروج من المستشفى إلى جانب هاربين ، يوجد في مدينة مودانجيانغ حالتان مؤكدتان حاليتان.