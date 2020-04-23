شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. القهوة المرشحة بفلتر مفيدة لصحتك وتحميك من خطر النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جوتنبرج في السويد إلى أن القهوة المرشحة بفلتر يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية، حيث يقل خطر وفاة الذين يشربون القهوة المرشحة بالنوبات القلبية بنسبة 15 % مقارنة بمن يشربون القهوة العادية .

ووفقاً لجريدة الدايلي ميل، فإن الدراسة توصى بتحضير قهوتك الصباحية باستخدام الفلتر فهو الأفضل لتجنب مشاكل القلب وخفض نسبة الكوليسترول- وهو أفضل لك من عدم شرب القهوة.

وعندما يتم سكب القهوة من خلال فلتر، تتم إزالة المكونات الزيتية التي يمكن أن ترفع الكوليسترول وتؤدي إلى مضاعفات صحية.

وأظهرت الدراسات السابقة أن استهلاك القهوة مرتبط بما يسمى بالكوليسترول "الضار" - ومن المحتمل أن يكون ضارًا بصحة القلب.

وكشفت الأبحاث الإضافية أن المواد الموجودة في القهوة المسؤولة عن هذا التأثير يمكن إزالتها ببساطة باستخدام فلتر.

و يحتوي فنجان من القهوة المفلترة على تركيز أقل بنسبة 30 مرة من المواد الدهنية مقارنة بالقهوة غير المفلترة.



القهوة المرشحة

في الدراسة الجديدة، نظر الباحثون الأوروبيون في العلاقة بين الأساليب المختلفة لفلتر القهوة وخطر الإصابة بنوبة قلبية والوفاة.

وسجل أكثر من 500 ألف من الرجال والنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 20-79 سنة كمية ونوع القهوة التي يشربونها، لمدة 20 عامًا في المتوسط.

وسجلوا أيضًا عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على صحة القلب - مثل التدخين والنشاط البدني وضغط الدم والكوليسترول.

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كشف تحليل الفريق أن شرب القهوة ليس عادة خطيرة في حد ذاته - ولكن شرب القهوة المفلترة كان أكثر أمانًا من عدم وجود قهوة على الإطلاق.

وتم ربط القهوة المفلترة مع انخفاض خطر الموت بنسبة 15% لأي سبب - بغض النظر عن العمر أو الجنس أو أي خيارات نمط حياة.

وانخفض خطر الوفاة من أمراض القلب، على وجه التحديد، بنسبة 20 % لدى النساء و 12 % لدى الرجال الذين شربوا القهوة المفلترة.

علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين شربوا ما بين كوب واحد وأربعة أكواب من القهوة المفلترة في اليوم لديهم خطر أقل للوفاة.



القهوة

ولم ترفع القهوة غير المفلترة من خطر الوفاة بالمقارنة مع عدم وجود قهوة على الإطلاق - باستثناء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق ، حيث تم ربطها بزيادة فرصة الموت القلبي الوعائي.

وقال مؤلف البحث وعلم الأوبئة داج ثيل من جامعة جوتنبرج في السويد: "تقدم دراستنا أدلة قوية ومقنعة على وجود صلة بين طرق فلترة القهوة والنوبات القلبية وطول العمر".

وأوصي البروفيسور ثيل بالانتقال إلى القهوة المفلترة، خاصة إذا كنت قلقًا بشأن ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وقال "بالنسبة للأشخاص الذين يعرفون أن لديهم مستويات عالية من الكوليسترول ويرغبون في القيام بشيء حيال ذلك، ابتعدوا عن المشروبات غير المفلترة".

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب.