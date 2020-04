شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تطلق هاشتاج «#رمضان_معًا_عن_بعد» لمشاهدة الأخبار والعروض الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شركة «فيسبوك» عن قائمة من الشراكات العالمية التي عقدها مع كوكبة من أبرز مقدمي البرامج التليفزيونية والناشرين والشخصيات العامة لعرض مظاهر احتفال العالم بشهر رمضان المعظم في ظل هذه الأجواء غير المسبوقة في 2020. ومن بين هذه الشراكات التعاون مع منصات ترفيهية أخرى تقدم محتوى لفتراتٍ أطول وتعرض مقاطع فيديو حصرية مثل قناة «شوف دراما»، وبرامج يقدمها صانعو محتوى من الشخصيات المؤثرة عالميًا مثل «خالد العامري».

وإلى جانب هذه الشراكات، ستلقي مبادرة فيسبوك #رمضان_معًا_عن_بعد الضوء على الأجواء الرمضانية المميزة وكيف ستظل قائمة رغم غياب عاداتٍ اجتماعية يتميز بها الشهر الفضيل من تجمع للعائلات وصور تقديم الدعم والتكافل الاجتماعي، حيث سيتم من خلال هذه المبادرة عرض سلسلة من الفيديوهات الحصرية وقصص للمستخدمين تتناول مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في المجتمعات حول العالم ومشاركة منشئي المحتوى لتجارب مختلفة للأعمال الخيرية وتقديم رؤية أكثر عمقًا حول أثر هذا الحدث الثقافي على حياة الملايين من الناس.

ومن ضمن مميزات هذه الشراكات الجديدة أنها ستدعم أيضًا جداول العروض الرمضانية القائمة مع تقديم العروض الأولى المرتقبة للمسلسلات التي ستعرض كاملة على فيسبوك مع إضافة محتوى إضافي يتضمن باقة من أهم المشاهد الحصرية وعروض قبل أو بعد المشاهدة.

وقالت لويز هولمز مديرة الشراكات الإعلامية بفيسبوك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أنه: «مع مرور العالم بهذه الأوقات الصعبة التي لا تستطيع العائلة خلالها أن تجتمع أو أن يلتقي الأصدقاء، أصبحت الحاجة ملحة الآن أكثر من أي وقتٍ مضى لخلق فرص مختلفة للتواصل عبر منصاتنا. ولهذا قررنا في ضوء هذه الوقائع الجديدة أن نتعاون مع شركاء جدد حول العالم لإلقاء الضوء على المجتمعات ومشاركتنا خبراتهم على الواقع الافتراضي وعرض الأجواء الرمضانية المختلفة لهذا العام».

وتأتي الشراكات الجديدة مع احتفال فيسبوك بأكبر أسبوع للبث المباشر من الصفحات الروحانية «Spiritual Pages» منذ انطلاق خاصية «Facebook Live»؛ حيث ارتفعت نسبة المشاهدة للبث المباشر للصفحات الدينية خلال الأسبوع من 6-12 أبريل بمعدل 3.5 أضعاف النسبة مقارنة بالفترة ذاتها في شهر مارس الماضي.

ومن المقرر أن يُبث المحتوى الجديد على فيسبوك ووتش في أول يوم رمضان وينتهي في آخر الشهر، وستتاح مقاطع الفيديو للمشاهدة على صفحات فيسبوك الخاصة بكل شريك من الشركاء الجدد ويمكن العثور عليها بالبحث عن #رمضان_معًا_عن_بعد.

قائمة الشراكات الجديدة خلال رمضان:

الترفيه:

منصة «حاوي» (عالمية): تقدم حاوي على فيسبوك ووتش سبعة عروض حصرية على صفحاتها ومنها: ليالينا وسائح والقيادي. وتقدم هذه الحلقات بعناوين «Caffeine» و«The Weekly Brew» و«The Year in Review 2020» و«Makeover in 5» و«Budget Travel» و«Dars Arabi» و«Jusoor Cultural» موضوعات مختلفة عن نمط الحياة والطبخ والجمال، وتتراوح مدة الحلقات من 3-20 دقيقة.

منصة «شوف دراما» (عالمية): تقدم صفحة شوف دراما على فيسبوك أربعة مسلسلات جديدة بعد عرضها الأول على قناة شوف دراما مباشرةً ضمن جدول عروض رمضان. وتبث مسلسلات: «واكلينها والعة 2» و«ولاد امبابة» و«هواجس عابرة» و«ميادا وولادا» يوميًا لمدة 45 دقيقة للحلقة، وتدور أحداث المسلسلات في إطار كوميدي ودراما عائلية وست كوم. وتقدم منصة شوف دراما إلى جانب عرض الحلقات الكاملة مقاطع لأهم المشاهد وبعض اللقطات الأخرى.

مجموعة كاريزما (عالمية): تقدم باقة حصرية من الأخبار الترفيهية ولقاءات خلف الكواليس وبعد العرض على فيسبوك ووتش ضمن المحتوى الرمضاني المذاع على التليفزيون «ET بالعربي» مع مجموعة من مقاطع الفيديو وأهم المشاهد من العروض الأصلية.

منصة «رؤيا» (عالمية): تقدم محتوى حصري لمقاطع فيديو قبل وبعد المشاهدة تبث على فيسبوك ضمن جدول العروض الرمضانية على قناة رؤيا.

الشخصيات العامة:

خالد العامري (الإمارات): يقدم خالد العامري أربع حلقات حصرية أسبوعية خلال شهر رمضان يصور فيها رحلاته إلى مناطق مختلفة من العالم للتعرف على حكايات ملهمة من هذه المجتمعات. وعناوين الحلقات هي«The Balikbayan Box» و«A Muslim and A Church» و«An Arab in Kerela» و«When Arab Travels». كما سيقدم عرضًا أسبوعيًا آخر للأخبار الجيدة تحت عنوان «News like This».

أحمد الشقيري (السعودية): يقدم أحمد الشقيري مجموعة من مقاطع الفيديو على فيسبوك ووتش للاحتفال بشهر رمضان مع متابعيه وتتضمن فيلمًا عن عصر الذكاء الاصطناعي يستعرض فيه آخر التطورات والمشاريع المستقبلية حول العالم. كما سيقدم عرضه رمضاني يوميًا «صناع الأمل» (30 حلقة)، تبرز كل حلقة منها أحد الشخصيات/إحدى المؤسسات الساعية نحو تحقيق أهداف إنسانية.

محمد عبدالله وبسمة خليفة (المملكة المتحدة): يشارك صانعا المحتوى محمد عبدالله وبسمة خليفة طريقتها في الاحتفال بشهر رمضان هذا العام، مستخدمين المنصات الاجتماعية للالتقاء وإدارة نقاش حول كيفية التخطيط للاحتفال بهذه المناسبة الدينية في ظل الظروف الاستثنائية هذا العام. ويقدمان في بداية رمضان فيديو قصير بعنوان «حكايات رمضان» ينضم إليهما صناع محتوى مؤثرين مثل دينا طوكيو، والعارضة ماريا إدريسي، ومذيع راديو BBC ميم شيخ لاستكشاف الاختلافات بين الثقافات وطريقة احتفالهم ومجتمعاتهم برمضان.