كيب تاون - لايف ستايل
وجهت وزيرة الاتصالات في دولة أفريقية، الأربعاء، اعتذارا رسميا للشعب بسبب انتهاكها لنظام الحجر الصحي المفروض في البلاد.ونقل موقع " News24" الإخباري اعتذار وزيرة الاتصالات الجنوب أفريقية، ستيلا ندابيني، للشعب على انتهاكها لنظام الحجر الصحي وأعلنت أنها دفعت نحو 53 دولارا أميركيا كمخالفة لانتهاك القانون.
وقال ممثل الهيئة الإشرافية والسلطات المركزية: "إن الوزيرة عمدت إلى انتهاك قانون الحجر وأظهر التحقيق أن زيارتها لم تكن من أجل تقديم المساعدة وضمن الوظيفة الأساسية بل كانت شخصية وبدون أهداف وأولويات معلنة ولذلك يعتبر هذا انتهاكا لقانون الحجر المنزلي".
وتعد هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في أفريقيا الجنوبية، حيث قام رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بإرسال وزير في حكومته إلى إجازة غير مدفوعة لمدة شهرين لانتهاكه نظام الحجر الصحي، وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، في 23 مارس/أذار الماضي، نظام الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع في جميع أنحاء البلاد.
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كانت هذه تفاصيل خبر مخالفة مالية واعتذار على الهواء لوزيرة انتهكت الحجر المنزلي في جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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