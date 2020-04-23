شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. مرضى النوبات القلبية ينتظرون ساعتين لقدوم سيارة إسعاف ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى فيروس كورونا بظلاله السيئة على كافة جوانب الحياة وأصبحت الأولوية لعلاج مرضى الفيروس القاتل، ووفقاً لجريدة ديلي ميل، فإن الآلاف من ضحايا النوبات القلبية والسكتات الدماغية في بريطانيا ينتظرون ساعتين و 20 دقيقة على الأقل لقدوم سيارة إسعاف في ظل أزمة كورونا.

وذكرت الجريدة أن المسعفين يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في الطلب في ظل العدد المتزايد من مرضى كورونا، كما يتحمل المرضى الذين يعانون من نوبات قلبية أو سكتات دماغية العبء الأكبر بعد جعلهم في أسفل قائمة الأولويات.

ويتم تصنيف حالات مرضى النوبات القلبية على أنها من "الفئة 2" ويجب أن يكون لها وقت استجابة مستهدف 18 دقيقة، وهناك قلق متزايد بين الأطباء من أن المرضى يتضررون بشكل غير مباشر من فيروس كورونا بسبب التأخير في علاجهم أو بسبب تأجيلهم لطلب المساعدة بأنفسهم.

وكشفت "ذي ميل" أمس أن ما يصل إلى 2700 حالة سرطان يتم تجاهلها كل أسبوع لأن المرضى كانوا يتجنبون رؤية طبيبهم أو عدم حضور الفحص.

قال كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتتي، أمس، إنه من "الضروري للغاية" للأزمات القلبية والسكتة الدماغية وكذلك الأطفال المصابين بالربو مواصلة طلب المساعدة الطبية.

وكشف تحليل البريد الصوتي لأرقام هيئة الصحة البريطانية NHS - أنه في مارس ، انتظر حوالي 6،649 مريضًا من الفئة 2 في لندن ساعتين و 20 دقيقة في المتوسط ​​لسيارة إسعاف.

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كان هذا هو متوسط ​​الوقت لأسوأ 10 % من مكالمات الفئة 2 الشهر الماضي، وبالمقارنة ، في مارس 2019، كان متوسط ​​وقت الانتظار لأسوأ 10 % من مكالمات الفئة 2 في لندن 37 دقيقة و 13 ثانية.

وفي الوقت نفسه، أجبر أكثر من 5190 متصلاً من الفئة 2 على الانتظار لمدة ساعة واحدة و 25 دقيقة في الشهر الماضي.

ويجب أن يتلقى ضحايا الأزمات القلبية والسكتات الدماغية علاجًا فور ظهور الأعراض عليهم، حيث أنهم إذا انتظروا لفترة أطول، فمن المرجح أن يعانون من تلف لا يمكن إصلاحه في القلب أو الدماغ، مما قد يؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة.

وما يزيد الأمر سوءًا، أن الأطباء يعتقدون أن الكثيرين يتأخرون في الاتصال برقم الإسعاف عندما يشعرون بألم في الصدر أو أعراض السكتة الدماغية لأول مرة لأنهم يخافون خطر الإصابة بكورونا في المستشفى.