شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن لقاح جامعة أكسفورد لمواجهة كورونا مع بدء تجربته على البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل جامعة أكسفورد فى بريطانيا، اليوم، سباق الحصول على أول لقاح لفيروس كورونا المستجد، حيث تبدأ التجربة الأولى على البشر اليوم، بعدما أثبت اللقاح فاعليته على الحيوانات، وتتضمن المرحلة الأولى 510 متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 55 عاما.

ومع إعلان جامعة أكسفورد بدء اللقاح التجريبى المتوقع على البشر اليوم الخميس، يعرض ”الخليج 365” أهم معلومات عن اللقاح:

1- بدأ معهد جينز بجامعة أكسفورد ببريطانيا منذ شهر يناير الماضى فى تطوير اللقاح المقترح.

2- أطلق الباحثون على اللقاح اسم ChAdOx1 nCoV-19، وأثبت نجاحا عند تجربته على الحيوانات.

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3- اللقاح مصنوع من نسخة ضعيفة من فيروس نزلات البرد (فيروسات غدية)، من الشمبانزى التى تم تغييرها جينيًا، لذا من المستحيل أن تنمو فى البشر.

4- سيشمل الجزء الأول من التجربة 510 متطوعين صحيين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما.

5- بعدها تنتقل التجربة إلى الفئات العمرية الأكبر سنًا للتأكد من السلامة والاستجابة المناعية للقاح.

6- ووفقا للعلماء بالجامعة من المتوقع أن يكون اللقاح جاهز بحلول الخريف.

7- التجربة تمر بـ4 مراحل لتقييم فاعلية وأمان اللقاح.