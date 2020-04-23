شكرا لقرائتكم خبر عن السر فى نقص الأكسجين الصامت.. كيف يقتل فيروس كورونا بدون أعراض ضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد من الأطباء عن مخاوفهم من حالة الالتهاب الرئوى التى يعانى منها بعض مرضى فيروس كورونا، والذين يدخلون إلى المستشفى يعانون من مستويات منخفضة من الأكسجين، ومع ذلك لا يعانون من ضيق التنفس، لأنهم كانوا لا يزالون قادرين على إخراج ثاني أكسيد الكربون من عملية الزفير.

واستنتج الأطباء أن المرضى يعانون من نقص الأكسجة، وهو ما يحدث عند انخفاض مستويات الأكسجين في الأنسجة قد يزيد من معدلات الوفاة،

وعرض تقرير جريدة " ديلى ميل" رأى طبيب طوارئ في مستشفى بلفيو في مدينة نيويورك، الذى لاحظ ظاهرة انخفاض مستويات الأكسجين فى المصابين بكورونا وتضاعفت حالتهم إلى الالتهاب الرئوى، وأوصى بمراقبتهم باستخدام جهاز بسيط يسمى مقياس تأكسج النبض الذي يقيس مستويات الأكسجين قبل الانخفاض الشديد.



نقص الاكسجين

ووفقا للتقرير، فإن الطبيب كان يرى أن المرضى لديهم رئتين مملوءتين بالسوائل أو القيح ، لكنهم لم يجاهدوا للتنفس حتى اليوم الذي وصلوا فيه إلى المستشفى، ولم يكن يعلم عن كيفية الإصابة بالعدوى حتى وصولهم إلى غرفة الطوارئ ، وبحلول ذلك الوقت ، "كانوا في كثير من الأحيان في حالة حرجة بالفعل".

ووفقا للطبيب، فأن ذلك كان يحدث بسبب أن الكثير منهم كانوا يعانون من نقص الأكسجة ، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الأنسجة ، مما يؤدي إلى تلف الأعضاء - وفي بعض الحالات - الموت.



ما هو نقص الأكسجين وكيف يسبب الوفاة نقص الأكسجين هو شكل من أشكال الحرمان من الأكسجين الناجم عن نقص الأكسجين ، والذي يحدث عندما يكون هناك مستويات منخفضة من الأكسجين في الدم، وفي حالة نقص الأكسجة ، تبدأ أنسجة الجسم منخفضة الأكسجين ، مما قد يؤدي إلى التهابات وتلف الأنسجة. ما هو نقص الأكسجين وكيف يسبب الوفاة نقص الأكسجين هو شكل من أشكال الحرمان من الأكسجين الناجم عن نقص الأكسجين ، والذي يحدث عندما يكون هناك مستويات منخفضة من الأكسجين في الدم، وفي حالة نقص الأكسجة ، تبدأ أنسجة الجسم منخفضة الأكسجين ، مما قد يؤدي إلى التهابات وتلف الأنسجة.

يمكن أن يحدث نقص الأكسجة دون الكثير من التحذير ، وبدون الأكسجين ، يمكن أن يتلف القلب والكبد والدماغ والأعضاء الأخرى في غضون دقائق.

ووفقا للمرضى المصابين ، فأن المفاجأة كانت فى عدم الإحساس بأى مشاكل فى التنفس، على الرغم من أن الأشعة السينية على الصدر أظهرت التهاب رئوي منتشر وكان الأكسجين أقل من الطبيعي، وهو ما يعرفه الأطباء بأنه نقص الأكسجين الصامت الذى لا يتم اكتشافه إلا فى مرحلة متقدمة من المرض.

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ما هو الالتهاب الرئوى الذى يصيب مرضى كوروناالالتهاب الرئوي هو عدوى في الرئة تحدث عندما تمتلئ الأكياس الهوائية بالصديد أو السوائل ، ويعاني المرضى والألم من الألم، ولكن مرضى الفيروس التاجي المصابين بالالتهاب الرئوي لا يشعرون بنفس ضيق التنفس على الرغم من انخفاض مستويات الأكسجين لديهم.

وبحلول الوقت الذي يحدث فيه ذلك ، تكون مستويات الأكسجين منخفضة بشكل مزعج ويبدأ الالتهاب الرئوي المعتدل إلى الوصول إلى المرحلة الحادة .

تشبع الأكسجين العادي لمعظم الأشخاص عند مستوى سطح البحر هو 94 % إلى 100 % ؛ بينمافى مرضى الالتهاب الرئوي COVID يعانون من تشبع الأكسجين بنسبة منخفضة تصل إلى 50 %.

ووفقا للطبيب، فأن الكثير منهم كانوا مرضى لمدة أسبوع على الأقل مع الحمى والسعال والخمول قبل دخولهم المستشفى، ومع ذلك ، لا يزال بإمكان المرضى استنشاق ثاني أكسيد الكربون ، لأنه لا يتراكم مثل الالتهاب الرئوي الطبيعي ، لا يعاني المرضى من صعوبة في التنفس.

يتنفس المرضى بشكل أعمق وأسرع بسبب انخفاض مستويات الأكسجين لديهم ، لكنهم لا يدركون ذلك. وهذه الأنفاس المتغيرة تضر بالرئتين أكثر.

نظرًا لنقص أجهزة التهوية ، واحتمالية عدم نزول أحدها بمجرد وصولك ، يوصي الطبيب بمراقبة المرضى باستخدام جهاز بسيط يسمى مقياس تأكسج النبض، حيث يتم تثبيتها على إصبع لقياس مستويات الأكسجين في الدم.

وكتب في صحيفة التايمز أن "فحص قياس التأكسج النبضي على نطاق واسع للالتهاب الرئوي Covid - سواء كان الناس يفحصون أنفسهم على الأجهزة المنزلية أو يذهبون إلى العيادات أو مكاتب الأطباء - يمكن أن يوفروا نظام إنذار مبكر لأنواع مشاكل التنفس المرتبطة بالالتهاب الرئوي Covid."